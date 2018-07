PARTAGER Le groupe Attijariwafa bank publie son Rapport RSE 2017 selon la GRI Standard

Le Groupe Attijariwafa bank vient de publier son rapport RSE 2017, selon un communiqué qui nous est parvenu. Dans ce rapport il expose ses engagements et réalisations importantes dans les 4 axes qui guident la mise en œuvre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) :

1. Accompagner le développement d’une économie durable.

2. Respecter l’environnement et lutter contre le changement climatique.

3. Être exemplaire dans la conduite des affaires et dans les relations avec les parties prenantes.

4. S’engager auprès des communautés et de la société civile.

Ce Rapport a été réalisé selon les principes et directives du principal référentiel international en matière de reporting extra- financier (Global Reporting Initiative – GRI Standard 2016). Le Groupe témoigne ainsi de sa volonté de communiquer de façon transparente sur ses avancées au regard des principaux enjeux de développement durable, poursuit le texte.

Innovation majeure pour cet exercice, le groupe Attijariwafa bank a publié le Rapport RSE 2017 dans une version 100% numérique, en cohérence avec la stratégie digitale et la politique de rationalisation de papier engagée par le Groupe, conclut le communiqué.