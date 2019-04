PARTAGER Le Groupe AMH organise une caravane médicale à Khouribga

Dans le cadre de son projet pour l’accès à la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR), le Groupe AMH organise le samedi 13 avril prochain une caravane médicale pluridisciplinaire au profit de 200 femmes en situation de handicap au nouveau Centre Noor de Rééducation et de Réadaptation au quartier OCP à Khouribga, annonce un communiqué.

Majoritairement ignorés, fréquemment bafoués, les droits sexuels et reproductifs des femmes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles au Maroc, explique le Groupe AMH. Considérées comme asexuées ou inaptes, les besoins des femmes handicapées sont absents des politiques publiques et des actions de la société civile. En conséquence, il n’existe aujourd’hui aucune structure de santé capable de prendre en charge les spécificités des femmes en situation de handicap et seulement 10% de ces dernières ont accès à un suivi gynécologique régulier.

Face à ce constat, le Groupe AMH développe depuis 2016 un dispositif d’accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap. « A travers ce projet innovant, le Groupe AMH et le Centre Hospitalier Noor confirment leur position de référence en prestation sociale et inclusion socio-économique des personnes vulnérables, notamment en situation de handicap au Maroc», affirme, pour sa part, Hicham SENTISSI, Directeur Général du Groupe AMH.

Ce projet est composé de trois axes majeurs :

La création d’une consultation gynécologique adaptée au sein du Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation ; La sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap ; La formation du personnel soignant : gynécologues, sages-femmes, …

A travers ce projet, le Groupe AMH lutte pour la reconnaissance du droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap comme droit fondamental tel qu’il est inscrit dans la Convention des Droits de l’Homme.

Après une première édition au sein du Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation, le Groupe AMH organise une seconde caravane médicale à destination des femmes en situation de handicap à Khouribga. Centrée sur les besoins gynécologiques, la caravane proposera néanmoins des consultations dans plusieurs spécialités : médecine physique et réadaptation, médecine générale, rhumatologie, diabétologie et diététique.

Les femmes handicapées font souvent face à une double discrimination : l’inaccessibilité physique ainsi que la pauvreté. La caravane médicale entend surmonter ces obstacles en proposant des consultations médicales gratuites à près de 200 femmes en situation de handicap.

L’évènement va également plus loin en offrant une formation technique sur la prise en charge gynécologique et obstétricale des femmes en situation de handicap au personnel soignant. Ce séminaire pratique permettra de sensibiliser et former des médecins, infirmières et sages-femmes aux spécificités du handicap pour améliorer durablement les soins proposés dans ce domaine.

LNT avec CdP