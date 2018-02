par Zouhair Yata |







Le groupe Al Omrane obtient la certification IFACI pour ses activités d'audit interne

Le 25 janvier 2018, le Groupe Al Omrane a obtenu la certification délivrée par IFACI Certification (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes), pour ses activités d’audit interne, conformément au référentiel professionnel de l’Audit Interne « RPAI » version 2015, issu des normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’IIA « The Institute of Internal Auditors ».

La certification des activités de l’audit interne du Groupe Al Omrane s’inscrit dans le cadre du projet stratégique « CAP 2020 » visant la modernisation du système de management du Groupe et le renforcement des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes, tels que sacralisés dans la Constitution de 2011.

M. Youssef Arsalane, Directeur Audit interne du Groupe, a répondu à nos questions concernant la portée et l’intérêt d’une telle certification pour Al Omrane.

La Nouvelle Tribune : En quoi consiste cette certification et comment a-t-elle été obtenue par le Groupe Al Omrane ?

Youssef Arsalane : La certification des activités de l’audit interne par IFACI Certification est une démarche pragmatique nécessitant le respect de 25 exigences générales déclinées en 100 exigences détaillées du RPAI, articulées autour de 6 piliers : positionnement des activités d’audit, planification et pilotage, programme GRC « Gouvernance, Risque, Conformité », professionnalisme, performance et processus d’audit.

Le processus de certification des activités de l’audit a démarré fin 2015 par un audit à blanc permettant d’identifier les points d’amélioration, et ainsi d’établir une feuille de route conduisant à la Certification IFACI.

Le projet de certification des activités de l’audit interne a été initié et porté par le Président du Directoire et le Directoire du Groupe Al Omrane dans le cadre des nombreux chantiers de modernisation et de renforcement des bonnes pratiques en matière de Gouvernance et de management.

La Nouvelle Tribune : Quels sont les bénéfices pour le Groupe Al Omrane ?

Cette certification permet tout d’abord de pérenniser, perfectionner et homogénéiser l’organisation et les pratiques de la direction de l’Audit Interne. Elle favorise également la capacité de l’audit interne à éclairer les décisions managériales dans des domaines à forts enjeux, et à accompagner des projets innovants du groupe ; mais aussi, de conforter la stature et la visibilité de l’Audit Interne, à travers une reconnaissance délivrée par un organisme indépendant. Enfin, cette certification permet d’envoyer un signal fort aux parties prenantes du groupe sur la rigueur avec laquelle sont évalués ses processus de gestion des risques et de contrôle interne.

La Nouvelle Tribune : Quel est l’impact pour le management du Groupe Al Omrane dans un contexte de reddition des comptes des institutions publiques ?

La certification « IFACI » confirme que les activités d’audit interne se concentrent bien sur les enjeux d’organisation du groupe, et répondent aux attentes de l’ensemble des parties prenantes : le Président du Directoire et le Directoire, le Management du Groupe, les Comités d’Audits, etc.

Rappelons que l’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne au Groupe Al Omrane une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L’audit interne aide le groupe à atteindre ses objectifs en évaluant -par une approche systématique et méthodique- ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernance ; et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Le rattachement hiérarchique de la Direction de l’Audit Interne au Président du Directoire, gage de son objectivité, lui donne l’indépendance requise par les Normes Internationales.

Propos recueillis par Zouhair Yata

A propos d’IFACI CERTIFICATION

IFACI Certification est l’organisme associatif de référence en France et en Europe dans le domaine de l’Accompagnement et de l’Evaluation Certification, reconnu par un accord-cadre avec The Institute of Internal Auditors (The IIA Global). L’IFACI, association-mère d’IFACI Certification, dispose d’une forte légitimité internationale en étant l’un des plus importants instituts affiliés à The IIA Global, mais aussi en tant qu’acteur du Committee on Quality et Administrateur de The IIA Global, Président de la Confédération Européenne des Instituts d’Audit Interne (ECIIA) et Secrétaire Général de l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI). Adossé à un organisme à but non lucratif représentant quelque 1.000 organisations et 5.000 adhérents exigeants et professionnels, appliquant des principes stricts de gouvernance et de qualité, IFACI Certification présente toutes les garanties requises pour assurer un Accompagnement Certification indépendant, impartial et désintéressé. L’IFACI Certification délivre un label de qualité et de performance aux Directions d’audit interne qui appliquent les vingt-cinq exigences éprouvées et concrètes du Référentiel Professionnel de l’Audit Interne (RPAI). Ce Référentiel, issu des Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’IIA, présente les prérequis et forme le tronc commun de la profession d’audit interne, ayant pour objectif une pratique exercée dans les règles de l’art. IFACI Certification réalise, depuis 2005, plus de soixante missions de Certification Qualité par an. Ces missions portent sur des organisations en pointe dans le domaine de l’audit interne et du management des risques, ce qui assure un benchmark inégalé, une redistribution des savoirs capitalisés et une mutualisation des meilleures pratiques. La Certification Qualité est adoptée par des départements d’audit interne de toutes tailles et de toutes configurations en raison de son universalité.» L’IFACI Certification est doté d’un Comité d’Evaluation composée de membres indépendants chargés de valider, au nom de The IIA Global, les résultats et décisions d’Accompagnement et d’Evaluation Certification.

Qu’est-ce que le RPAI ?

La Certification IFACI s’appuie sur un référentiel qui transpose, sous une forme pratique, le Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’audit interne (CRIPP). Le RPAI 2015, présenté dans le schéma ci-dessus, est structuré en 6 Piliers :

• Positionnement

•Planification et Pilotage

•Programme d’Évaluation Gouvernance Risques Contrôle

•Professionnalisme

•Performance Qualité

•Processus d’Audit

Il est composé de vingt-cinq Exigences Générales déclinées en cent Exigences Détaillées. Un Comité de Validation indépendant, composé de trois collèges (Directeurs d’audit interne, Utilisateurs et Experts de l’audit interne), est sollicité lors de la mise en œuvre de chaque nouvelle version du RPAI.