Le chiffre d’affaires du Groupe Akdital s’est établi à 380 millions de dirhams au terme du 1er trimestre de l’année 2023, enregistrant une nette augmentation de 81% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette solide performance s’explique par la forte contribution des établissements ouverts en 2022 et 2023, notamment les cliniques de Salé, Safi, Agadir et Tanger, ainsi que la croissance du chiffre d’affaires des cliniques historiques de Casablanca et d’El Jadida, indique le groupe dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Au cours du 1er trimestre, Akdital a élargi son réseau d’établissements de santé, avec l’inauguration de la Clinique Internationale de Mohammedia et la Clinique de Bien-être de Bouskoura, portant ainsi la capacité litière totale du Groupe à 2.022 lits, ajoute la même source.

De leur côté, les investissements réalisés au cours du T1-2023 ont atteint un montant de 247 MDH et ont été mobilisés dans le cadre du programme de développement du Groupe, tandis que l’endettement net s’est établi à 672 MDH à fin mars, compte tenu de cette dynamique de développement.

Au cours de cette période, le Groupe a élargi son périmètre de consolidation pour y inclure les entités nouvellement créées, à savoir, la Clinique Internationale de Mohammédia, l’Hôpital International de Fès et le Centre International d’Oncologie de Fès, consolidées par intégration globale.

En tant que leader national du secteur privé de la santé, le Groupe est engagé à adresser les besoins croissants des patients en soins de qualité, compte tenu de l’extension généralisée de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Dans cette optique, explique le communiqué, le Groupe poursuivra en 2023, la consolidation des partenariats nécessaires et préalables à la mise en œuvre de son programme d’investissement d’envergure prévu entre 2024 et 2025, visant à renforcer sa présence à travers le territoire national.

