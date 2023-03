GROHE, marque mondiale de production et commercialisation de solutions pour salles de bains et cuisines, présente ses solutions et innovations qui matérialisent sa vision en termes de durabilité, technologie, design et économie de l’eau. La présentation a eu lieu lors d’un événement organisé à Casablanca, en présence de Antoine Kaissar, Leader North & West Africa, LIXIL EMENA pour qui : « GROHE a développé, au fil des années, une empreinte dans le monde de la cuisine en investissant dans des innovations efficaces au quotidien qui respectent l’environnement et rationalisent la consommation des énergies. Ce qui nous a permis de laisser une marque indélébile dans le monde de la cuisine. Les solutions de cuisine de GROHE sont conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs et des utilisatrices, tout en prenant place naturellement dans leurs modes de vie ».

Et de poursuivre que « la rationalisation des énergies, notamment de l’eau, est au cœur des priorités de la marque. GROHE privilégie ainsi des solutions technologiques et innovantes, en phase avec son engagement pour le respect de l‘environnement ».

Dans le même sens, il a souligné que les efforts d’innovation de GROHE s’orientent également vers la création de nouvelles technologies : « L’une des principales innovations technologiques de la marque, présentées lors de cette rencontre, est le SmartControl, une fonction de contrôle précis et d’ajustement facile de débit et de température d’eau qui permet de basculer facilement entre un jet puissant et un jet fin, économisant ainsi la consommation d’eau. Autre exemple de technologie innovante est le Easytouch, une ligne de robinetterie tactile qui permet de contrôler l’écoulement de l’eau sans utiliser les mains, avec un simple contact du coude ou du poignet ».

Aussi, les robinets Footcontrol se déclenchent et s’arrêtent par un simple contact du pied sur l’unité de base laissant la robinetterie parfaitement propre et enfin, la fonction Magnetic Docking qui permet à la douchette extractible de reprendre sa place d’origine facilement, explique-t-on auprès de GROHE.

La marque a également présenté son système ingénieux de filtration d’eau. Nommé GROHE Blue, ce système propose une eau microfiltrée et équipée d’un mécanisme simple et intuitif permettant d’obtenir de l’eau fraîche, plate ou gazeuse directement depuis le robinet.

Ces produits et technologies, disponibles à la commercialisation au Maroc chez les revendeurs officiels de GROHE, matérialisent les quatre valeurs fondamentales de la marque à savoir le design, la technologie, la qualité et le développement durable, et visent à perfectionner l’expérience utilisateur et utilisatrice, dit-on auprès de la marque.

Rappelons que la marque a en effet ouvert son bureau régional Afrique du Nord et de l’Ouest à Casablanca le 22 mars 2022 pour confirmer l’importance du marché marocain et plus largement africain…

HZ

