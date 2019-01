PARTAGER Grippe saisonnière, le ministère de la Santé donne ses recommandations

La situation épidémiologique de la grippe saisonnière est « normale » et « ne suscite aucune inquiétude », a assuré dimanche le ministère de la Santé en réaction à des informations relayées par certains médias sur des cas de grippe porcine H1N1.

Dans un communiqué, le ministère précise que l’apparition de cas de virus de grippe saisonnière H1N1 dans le Royaume demeure « un fait normal » d’autant plus que le système national de veille et de surveillance épidémiologique enregistre annuellement, comme dans les autres pays, des cas de contamination par ce virus lors de la saison d’hiver.

Selon la même source, le département veille à renforcer la surveillance de la situation épidémiologique pendant la saison hivernale, tout en recommandant aux citoyens de se faire vacciner contre le virus, particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le ministère de la Santé a également appelé les professionnels de la santé à adopter des comportements préventifs consistant à se laver les mains régulièrement, à réduire le contact avec les patients atteints de grippe, à se couvrir la bouche en cas de toux et d’éternuements à l’aide d’un mouchoir jetable et à aérer les chambres d’habitation.

Il a en outre indiqué qu’il informera l’opinion publique nationale de toute nouveauté concernant la situation épidémiologique afin de protéger la santé de l’ensemble des citoyens.

LNT avec MAP