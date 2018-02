PARTAGER La grève des intermédiaires d’assurances amplement suivie au niveau national

Les intermédiaires d’assurances, agents et courtiers, ont observé pour la première fois de l’histoire de la profession, une grève matérialisée par la fermeture de leurs

agences et cabinets ce lundi 26 Février 2018. Cette grève qui traduit un grand malaise du secteur a été suivie dans toutes les régions du Royaume, selon un communiqué de l’Union Marocaine des Agents et Courtiers d’Assurance.

Les taux de participation ont été calculés sur la base de l’ensemble des agents et courtiers à travers le Maroc. Les taux de participation annoncés oscillent entre 80 et 98%, avec une moyenne de 88%.

LNT avec CdP