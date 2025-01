Prévu à Casablanca du 11 au 13 février 2025, le Green Impact Expo & Summit (GIES) 2025 se concentre sur les enjeux de la transition énergétique et de la décarbonation des transports. Cet événement s’inscrit dans la continuité des efforts du Maroc, classé huitième dans l’indice de performance climatique (CCPI 2025), dévoilé lors de la COP29 à Bakou.

Organisé dans le cadre du nouveau cycle d’ambition des Contributions déterminées au niveau national (NDC 3.0), le GIES 2025 vise à promouvoir la collaboration entre les secteurs public et privé pour développer des solutions durables. Placé sous l’égide de plusieurs ministères marocains, il ambitionne de traduire les objectifs globaux en actions concrètes, en facilitant l’accès à de nouveaux marchés et technologies pour les entreprises, tout en sensibilisant le public.

Un cadre de réflexion sur la mobilité durable

L’événement mettra en avant des thèmes liés aux incitations financières, aux innovations technologiques et aux outils de suivi pour améliorer la résilience des acteurs économiques. L’accent sera mis sur la création d’un écosystème collaboratif réunissant des parties prenantes issues des secteurs public et privé, de la société civile et du monde académique, avec un objectif de continuité au-delà de l’événement.

Le GIES 2025 accueillera la France en tant que pays d’honneur, illustrant la coopération bilatérale dans le domaine de la transition énergétique. Des partenaires internationaux tels que les Émirats Arabes Unis, l’Allemagne, le Canada, la Chine et la Suède apporteront également leur expertise.

Le sommet bénéficie du soutien de plusieurs acteurs marocains, notamment le Groupe CDG, Huawei, la Ville de Casablanca, Alsa et Casa Transports, qui participent à la promotion de solutions concrètes pour une mobilité décarbonée.

Le Green Impact Expo & Summit 2025 se positionne comme un lieu de dialogue et de coopération pour accompagner la transition vers une mobilité plus durable et compétitive, tout en intégrant des perspectives locales et internationales. L’événement vise à renforcer les compétences des entreprises et à favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière de transport durable.

