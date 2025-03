Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 39ᵉ édition du Grand Prix Hassan II, unique tournoi ATP 250 en Afrique, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire légendaire.

Du 31 mars au 6 avril 2025, le Royal Tennis Club de Marrakech accueillera cet événement prestigieux, retrouvant tout son éclat printanier après deux éditions marquées par le mois sacré du Ramadan. Devant 25 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde, le tournoi réunira l’élite du tennis international, avec notamment le tenant du titre, Matteo Berrettini.

Un tournoi à la croisée du sport et du patrimoine

À travers son rayonnement international, le Grand Prix Hassan II associe l’excellence sportive à la valorisation du patrimoine marocain. Il constitue une vitrine d’exception pour le tennis national et un levier stratégique pour ses principales institutions sportives, notamment le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité National Olympique Marocain et la Fédération Royale Marocaine de Tennis.

En offrant une visibilité médiatique de premier plan, cette édition ambitionne de consolider la place du Maroc sur la scène tennistique mondiale, tout en mettant en lumière le dynamisme et la passion du pays pour ce sport.

Un héritage royal, une édition riche en nouveautés et en émotions

Créé en 1984 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le Grand Prix Hassan II incarne depuis quatre décennies la passion marocaine pour le tennis. Après avoir été délocalisé à Casablanca en 1989, il intègre l’ATP 250 Series en 1990, affirmant ainsi son entrée dans l’élite du tennis international. De retour à Marrakech en 2016, son berceau historique, le tournoi a bénéficié de multiples modernisations.

Les infrastructures ont été rénovées afin de répondre aux exigences de l’ATP Tour. La terre battue a été améliorée pour offrir des conditions de jeu optimales, tandis que le court central a été optimisé et équipé d’un éclairage plus performant. Les vestiaires ont été repensés pour garantir un meilleur confort aux joueurs, tout comme les espaces réservés au public, désormais adaptés aux standards des grandes compétitions internationales.

Une fresque de performances inoubliables

L’histoire du tournoi est jalonnée d’exploits qui ont marqué la mémoire collective. En 1993, Younès El Aynaoui devient le premier Marocain à atteindre la finale. Un an plus tard, Karim Alami suit ses traces. En 1997, Hicham Arazi réalise un exploit historique en remportant le titre, devenant ainsi le premier joueur marocain à inscrire son nom au palmarès. Enfin, en 2002, Younès El Aynaoui décroche un deuxième sacre, confirmant la place du Maroc parmi les nations tennistiques d’Afrique.

Un tournoi qui dépasse le cadre sportif

Au-delà des rencontres sportives de haut niveau, cette 39ᵉ édition proposera également une série d’événements parallèles destinés à enrichir l’expérience des spectateurs. Un village grand public sera aménagé pour permettre aux visiteurs de découvrir des animations variées et de profiter de l’ambiance festive du tournoi. Des événements nocturnes rythmeront la semaine, avec des spectacles et des animations spécialement conçus pour l’occasion.

L’un des moments forts de cette édition sera l’exhibition show organisé sur la mythique place Jemaa El-Fna, un cadre emblématique qui permettra de conjuguer sport et culture dans un décor unique au monde. Hicham Arazi : Une légende au service du Grand Prix Hassan II

Ancienne gloire du tennis marocain et mondial, Hicham Arazi assure à nouveau la direction du Grand Prix Hassan II. Ex-numéro 22 mondial, il est reconnu pour son talent exceptionnel et son style de jeu spectaculaire. Fort de son expérience sur le circuit ATP et de sa connaissance approfondie du jeu, il met tout en œuvre pour garantir un tournoi de haut niveau, alliant rigueur organisationnelle et excellence sportive.

Cette 39ᵉ édition promet une semaine de tennis intense et spectaculaire, avec la participation de joueurs internationaux de renom. Sous la direction d’Hicham Arazi, le tournoi met également l’accent sur le soutien aux jeunes talents marocains. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, l’ensemble des Wild Cards sera attribué à des joueurs marocains, une décision qui reflète la volonté de promouvoir la relève et de donner aux jeunes athlètes du pays l’opportunité de briller sur la scène internationale.

