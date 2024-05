Dans le cadre de sa Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) et en accord avec la Stratégie Nationale de Développement Durable du Maroc pour 2030, GPC – Papier et Carton renouvelle son engagement envers la préservation de l’environnement et l’efficacité énergétique en réalisant un Bilan Carbone complet de ses sites de production.

Cette démarche s’inscrit dans la lignée des efforts de l’entreprise pour un développement respectueux de l’environnement, conforme à la charte pour l’environnement signée par Ynna Holding en 2009, explique-t-on auprès du groupe. L’initiative vise à évaluer les émissions de gaz à effet de serre selon les trois scopes du protocole GHG, avec une analyse réalisée selon la Méthode Bilan Carbone de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement et la Norme ISO 14064.

« Nous sommes fermement engagés à poursuivre notre croissance dans un esprit de responsabilité sociale et environnementale. Nous croyons que la durabilité est au cœur de notre prospérité future et nous sommes déterminés à intégrer les principes du développement durable dans toutes nos opérations, investissant pour un monde meilleur pour les générations à venir », souligne Mounir El Bari, Directeur Général de GPC – Papier et Carton.

Les résultats du Bilan Carbone mettent en lumière une répartition des émissions par scope, permettant à l’entreprise de définir un plan d’actions ciblé pour réduire son impact environnemental. Les caisseries présentent une prédominance des émissions du Scope 3, tandis que la papeterie affiche des émissions plus équilibrées entre les trois scopes.

GPC – Papier et Carton s’engage également dans une politique d’innovation soutenue, développant des solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. L’entreprise intègre les énergies renouvelables, améliore son efficacité énergétique et optimise la gestion des ressources hydriques pour limiter son empreinte écologique, précise la même source.

En résumé, GPC – Papier et Carton démontre son engagement envers la durabilité environnementale à travers son Bilan Carbone et ses initiatives visant à réduire son impact sur l’environnement.

