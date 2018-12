PARTAGER Global Knowledge Index: Le Maroc dans les 40 derniers mondiaux !!!

Devant les performances du Maroc à la deuxième édition du Global Knowledge Index (GKI), je ne puis m’empêcher de penser aux « flemmards » qui vont au cours, trimballant un cartable dont ils ignorent le contenu, à part, bien entendu le sandwich de la « récré ».

J’aurais bien voulu croire que ce n’est là qu’une saute d’humeur ou une attitude désinvolte à l’image du fou rire du cancre prévertien « sous les huées des enfants prodiges », mais les faits sont là, et les voies du savoir, pour nous autres traînards, paraissent bien impénétrables.

La cinquième édition du Sommet du savoir tenu le 5 et 6 du mois courant à Dubaï sous le titre « La jeunesse et l’avenir de l’économie du savoir » a dévoilé son Global Knowledge Index où le Maroc glane le score de 41 points sur 100. Le Royaume qui occupait la 77ème place dans l’indice de 2017 recule cette année à la 94ème sur 134 pays sondés, soit une flagrante chute de 17 points d’un seul coup.

Lancé en 2017 en partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation du savoir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, le Global Knowledge Index se veut une plateforme novatrice qui se propose de mesurer l’étendue multidimensionnelle du savoir sur l’échelle mondiale. Il a pour ambition de diffuser le savoir et la science aux quatre coins du globe, en vue de proposer des solutions pour un développement et une croissance économiques viables.

Le concept GKI qui en est encore à ses débuts cherche à étendre l’ampleur de sa notoriété en soumettant de plus en plus de pays arabes et du monde à ses sondages. Le nombre de pays sondés sur la base des sept indicateurs sectoriels de l’indice passe de 131 en 2017 à 134.

Le mécanisme de l’indicateur est supervisé par un comité consultatif composé d’experts internationaux, acteurs et décideurs des principaux organismes et centres de recherches impliqués. Une petite apostille du rapport final de l’indice précise ab initio que les analyses et résultats compris dans le rapport ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la Fondation du savoir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ni celui du Programme des Nations Unies pour le développement.

Le rapport, souligne l’apostille, est une publication indépendante, émanant d’un effort de collaboration d’une équipe d’éminents consultants et experts.

Quoi qu’il en soit, l’indice reste un important miroir si, toutefois, il entraîne la conviction de l’urgence d’un plan d’action, d’un travail de fond sur soi, et d’une autocritique objective et conséquente.

Les résultats en soi ne sont pas surprenants, ils révèlent, certes, un constat déplorable, mais tout à fait normal, vu les divers obstacles qui dégrisent les ambitions du Royaume sur les plans social, économique et politique.

Les six premiers secteurs ne sont pas évalués de façon isolée mais en fonction du contexte environnemental respectif.

C’est pourquoi, bien que ne couvrant que 10% du barème de l’indice, le septième indicateur sonde le degré d’aptitude des environnements généraux à parrainer les croissances sectorielles impliquées.

Selon la méthodologie de travail du GKI, l’indice des environnements favorables comprend trois axes: politique et institutions, économie et société, santé et environnement.

Dans cet indicateur le Royaume a obtenu 50.5 points face au 52.2 de l’année dernière, se retrouvant ainsi à la 106ème place sur 134 pays, face à la 108ème en 2017 sur 131.

Par ailleurs, quatre des indicateurs sectoriels se chevauchent sur les axes des différents cycles de l’enseignement et de l’infrastructure de la recherche scientifique, justifiant de ce fait le lien étroit qui joint les bouts savoir et économie.

Devant l’ampleur des handicaps et des réformes improvisées qui stérilisent le système scolaire et universitaire ainsi qu’une structure de la recherche scientifique dubitative et qui laisse beaucoup à espérer, il n’est point surprenant de glaner les plus mauvais fruits de la cueillette.

Il est tout à fait normal dans un classement de cette envergure, et étant donné les circonstances, de reculer de quelques points ; rétrocéder de 17 points d’un seul coup est fort inquiétant.

Sur les sept critères de l’évaluation, et à l’exception de l’indicateur économique où on a avancé d’un malheureux petit point (44.8 face au 43.8 en 2017), la tendance générale est à la « dégringolade » vers une position qui nous place parmi les 40 derniers sondés.

Le GKI nous aura montré, encore une fois, ce qu’on a dans le ventre. On ne peut se dérober aux exigences d’une époque où l’économie inaugure, après l’agriculture et l’industrie, une ère nouvelle fondée sur le capital intellectuel humain.

C’est une approche plus approfondie du rôle du savoir dans l’implémentation de l’économie compétitive afin de promouvoir le bien-être et la prospérité humains, de plus en plus associés aux acquis cognitifs, à l’enseignement, à l’information et à la technologie.

Les résultats du GKI mettent en évidence l’état des connaissances; ils fournissent une feuille de route aux acteurs du monde afin de contribuer au développement de stratégies de croissance multidimensionnelle.

Il reste donc un instrument de recensement des savoirs qui est censé inciter à localiser les lacunes et déployer les efforts adéquats pour les combler afin de développer les ressorts de la créativité productive et prétendre à une position qui nous mettrait au diapason des nouvelles politiques de l’économie du savoir.

Sans aucun doute, il est difficile de mettre en œuvre un programme d’action pour prétendre à un meilleur statu quo en si peu de temps.

Il est certes impossible de se mesurer à la Suisse, au Luxembourg ou autres pays phares dans le domaine, mais on ferait mieux, dans une première démarche, d’observer et de méditer la façon dont ces pays arrivent à tirer le meilleur parti de leurs potentiels.

Younès Gnaoui