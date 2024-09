Le Maroc progresse à la deuxième place à l’échelle africaine en matière d’innovation, selon le rapport 2024 du réputé Global Innovation Index (GII) publié par l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation précise que le rapport de l’OMPI montre une avancée significative du Royaume, qui se hisse à la 66e place mondiale parmi 133 économies, gagnant ainsi 4 positions par rapport à l’édition précédente. « L’économie marocaine fait preuve d’une remarquable capacité à transformer les investissements en innovation en produits et services de haute performance, se classant 47ème en matière de résultats d’innovation, avec une progression de huit places par rapport à l’édition précédente », explique le rapport GII 2024, cité dans le communiqué. Il souligne également que le Maroc rejoint le groupe des économies à revenu intermédiaire du top 70 du classement qui ont progressé le plus rapidement dans ce classement depuis 2013. D’après le communiqué, le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030), élaboré suivant une démarche de co-construction inclusive, déploie des actions visant à consolider les acquis en matière d’innovation et à apporter des réponses novatrices aux défis identifiés. « Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation saisit cette opportunité pour exprimer ses plus vives félicitations à l’ensemble des opérateurs et acteurs de l’innovation, ainsi qu’à tous les partenaires, pour les efforts déployés et les accomplissements remarquables qui positionnent résolument le Maroc sur la voie d’une nation du savoir et un creuset l’innovation”, ajoute-t-on. Elaboré depuis 2007, le GII évalue la performance de l’écosystème d’innovation de plus de 133 économies. Il repose sur 78 indicateurs qui couvrent les principaux aspects de l’innovation, à savoir les institutions, le capital humain et la recherche, l’infrastructure, la sophistication des affaires, ainsi que les produits de la connaissance et de la technologie, et les produits de la créativité. Ces indicateurs sont organisés en deux catégories : les intrants (53 indicateurs) et les extrants (25 indicateurs).

LNT avec CdP

