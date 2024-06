Le vendredi 31 mai dernier a marqué la clôture de la troisième édition du Hackathon « Smart Port Challenge 2024 », une compétition internationale dédiée à l’innovation dans le secteur portuaire et logistique, avec la participation de plus de 290 startups venues des quatre coins du Globe.

Organisé par l’ANP et le Guichet Unique National PortNet en partenariat avec l’UM6P et l’Agence du Développement du Digital (ADD), le Smart Port Challenge s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’innovation collaborative, la recherche et le développement scientifique et technologiques pour le secteur portuaire.

La cérémonie de clôture qui s’est tenue au pavillon E-Gov du Gitex Africa 2024, a mis en lumière les idées et projets les plus prometteurs, destinés à équiper la communauté portuaire de solutions innovantes répondant aux défis identifiés.

S’inscrivant dans le cadre de la démarche « SMARTPORT INNOVATION » lancée par l’ANP et PORTNET, cette compétition a réuni plus de 290 startups du monde entier. Ces startups ont bénéficié du mentorat de plus de 30 experts de renom, ce qui a conduit à la présentation de 174 innovations en réponse aux trois défis proposés : Durabilité et environnement, Performance portuaire et Sécurité portuaire.

À l’issue de l’évaluation des différents projets par les jurys, trois initiatives – Port Surveyor, BlueDove et Awake.ai – ont été sélectionnées pour le développement de proof of concept (PoC) au sein des entités concernées. Elles ont été accompagnées de près par des mentors experts dans chaque catégorie métier, afin de les guider dans une meilleure compréhension des enjeux liés aux thématiques sélectionnées.

Pour la DG de l’ANP, Mme Nadia Laraki, ce Hackathon qui est unique en son genre, tant sur le plan national qu’international dans le secteur portuaire, a suscité un grand intérêt de la part des startups venues du Maroc et du monde entier.

Et de conclure qu’à travers cette initiative, l’ANP et PORTNET visent à stimuler la performance et la compétitivité économique en mobilisant l’intelligence collective de l’écosystème portuaire, afin de créer des conditions optimales pour des ports intelligents, grâce à la coordination des actions des différentes parties prenantes pour apporter des solutions innovantes aux grands défis portuaires de l’heure.

H.Z

