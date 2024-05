Lors de cette 2ème édition du GITEX Africa, incontournable pour l’écosystème africain, prévu du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, l’opérateur télécoms global inwi présente ses solutions et accompagne la scène tech marocaine : « Le stand de inwi au GITEX Africa sera le carrefour des solutions de pointe pour les entreprises marocaines qui ambitionnent d’accélérer leur transformation digitale. Ainsi, un espace dédié aux offres « inwi Business » proposera un éventail complet de solutions de nouvelles générations telles que le SD-WAN, les offres de communication unifiée, les services de cloud souverain et de cybersécurité ainsi que les solutions d’hébergement dans les datacenters certifiés de inwi’’, dit-on auprès d’inwi.

Par ailleurs, inwi Money, sa solution de paiement mobile, présentera sa gamme étendue de solutions et de services pour les particuliers et les entreprises. Avec son réseau large de 2000 points de service répartis à travers le Maroc et ses solutions numériques pour la dématérialisation des paiements et le cash management, inwi Money mettra en lumière les avantages de son offre qui répond à divers besoins des entreprises, quelle que soit leur taille, selon un communiqué de l’opérateur.

Et poursuivre que l’un des moments phares de cette participation à ce rendez-vous tech africain sera la présentation de « win by inwi », marque-produit 100% digitale de inwi et Elu Produit de l’année deux années consécutives en 2023 et en 2024. La nature disruptive de « win by inwi » sera mise en avant à travers des parcours interactifs qui offrent une expérience client unique, intuitive et 100% personnalisable et digitale.

En soutien à l’écosystème startup marocain, inwi accompagnera 6 startups à fort potentiel, issues de son programme « inwi Innov », en leur offrant une visibilité privilégiée au sein de son stand pour présenter leurs solutions et saisir des opportunités de croissance. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « inwi innov » qui vise l’accompagnement de l’entrepreneuriat digital et le développement de l’écosystème des startups au Maroc : « A travers sa présence au Gitex Africa, inwi réaffirme son engagement actif à accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines et à soutenir le développement de l’écosystème entrepreneurial innovant, contribuant ainsi à dynamiser l’économie marocaine et à favoriser une croissance durable », tient à préciser l’opérateur inwi.

H.Z

Partagez cet article :