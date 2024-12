Giorda, la première femme hypnotiseuse en France, proposera son spectacle Giorda Hypn’ose pour la première fois au Maroc. Cette performance, qui allie hypnose et introspection, sera présentée le mercredi 18 décembre 2024 au Studio des arts vivants de Casablanca, et le jeudi 19 décembre 2024 au théâtre Bahnini de Rabat, à partir de 20h30.

Coécrit avec Léo Brière, le spectacle explore les limites de la perception et invite le public à participer à une expérience interactive. Déjà joué en France, notamment à l’Européen (Paris) et lors du Festival d’Avignon 2024, Giorda Hypn’ose se distingue par son approche immersive et son objectif de rendre l’hypnose accessible à tous, dans un cadre à la fois ludique et réflexif.

Les billets sont disponibles en ligne sur www.guichet.com et dans les points de vente habituels.

