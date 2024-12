AtlantaSanad Assurance a récemment signé deux conventions visant à renforcer la gestion et la prévention des risques dans le secteur industriel. Ces accords ont été conclus avec le Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité Industrielle (GIPSI) et la Fédération Marocaine des Industries Mécaniques Métallurgiques et Electromécaniques (FIMME).

Deux conventions distinctes

Convention cadre avec GIPSI

Cette convention porte sur la coopération en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que sur la prévention et la gestion des risques professionnels et industriels. Elle prévoit également la promotion des bonnes pratiques, la formation et la sensibilisation des acteurs du secteur industriel. Des projets concrets sont envisagés, notamment : La mise en place de qualifications et certifications pour accompagner les entreprises et leurs sous-traitants.

L’organisation de Prix Nationaux de la sécurité, visant à valoriser les bonnes pratiques et à encourager les opérateurs à améliorer la gestion des risques. Convention spécifique tripartite avec GIPSI et FIMME

Ce partenariat cible plus spécifiquement la promotion du Label IMME, développé par la FIMME et GIPSI, pour qualifier les entreprises sous-traitantes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il inclut également la création d’une base de données sur les retours d’expériences en matière d’accidents et de bonnes pratiques. Cette ressource sera utilisée pour développer des initiatives conjointes et renforcer les capacités des entreprises.

Mise en œuvre et accompagnement

Un comité de pilotage a été mis en place pour chaque convention, avec pour mission d’assurer l’opérationnalisation des projets et d’optimiser les synergies. Selon Mohamed Bel Baraka, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Commercial d’AtlantaSanad Assurance, ces partenariats reflètent l’engagement de la compagnie à apporter son expertise en gestion des risques et à soutenir les opérateurs industriels par des formations et des initiatives adaptées.

Objectifs à long terme

AtlantaSanad Assurance vise à accompagner les membres de GIPSI et FIMME dans leurs projets de qualification et de certification, tout en renforçant la culture de sécurité au sein du secteur industriel.

LNT avec CdP

