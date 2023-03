Le Maroc a présenté, mardi à Genève, les fondements et le contenu de son expérience de gestion de la migration. Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a ainsi passé en revue les acquis accumulés à l’échelle nationale depuis 2013, dans un exposé présenté dans le cadre de la 36ème session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

D’autre part, il a souligné l’attachement du Royaume à la coopération bilatérale et multilatérale en tant que mécanisme d’amélioration de la gestion de la migration et de protection des droits des migrants. Dans ce sens, plusieurs pays africains et européens, ainsi que l’UA et l’Union européenne (UE), figurent parmi les partenaires avec lesquels le Maroc a mis en place un dialogue et une coopération profonds dans le domaine de la migration et les questions y afférentes.

Le ministre a exprimé la volonté du Maroc, en tant que pays de transit des migrants vers l’Europe, de tisser davantage de liens de coopération et de coordination avec son entourage et ses partenaires, tout en adoptant de nouvelles approches aux dimensions de prévention et de développement, basées sur une vision proactive pour mettre fin aux drames résultant des flux de migrants irréguliers depuis la rive sud vers la rive nord de la Méditerranée.

