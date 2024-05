George Washington Academy (GWA) célèbre un quart de siècle d’excellence éducative à Casablanca. Depuis ses débuts en 1998, GWA s’est engagée à fournir une éducation complète tout en valorisant la diversité culturelle. Son campus ultramoderne, établi en 2005, offre un environnement propice au développement académique et personnel des élèves, reflétant sa vision d’inculquer l’intégrité et le multilinguisme. Avec plus de 40 nationalités représentées, la communauté GWA célèbre la diversité culturelle et promeut la tolérance et le respect mutuel. Plus de 500 anciens élèves ont obtenu leur diplôme à GWA, poursuivant des études supérieures dans des universités de renom à travers le monde. En 2021, GWA a été reconnue comme l’une des 10 excellentes écoles d’Afrique par le Knowledge Review Magazine, soulignant son engagement envers l’excellence éducative.

« Alors que GWA se tourne vers les 25 prochaines années, George Washington Academy se prépare à un avenir transformateur, continuant à établir des références en matière d’éducation qui reflètent nos valeurs fondamentales de bien-être, d’excellence et de connectivité. En renforçant nos liens communautaires et l’engagement des anciens élèves, nous soutenons notre mission d’avancer avec une vigueur renouvelée », souligne Dr. Wendy Rubin, Chef d’établissement de George Washington Academy.

