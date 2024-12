Le lundi 2 décembre, Geocycle Maroc a lancé la Geocycle Week 2024, un événement consacré à la valorisation des déchets et à l’économie circulaire. La cérémonie d’ouverture a rassemblé des acteurs industriels, des experts en développement durable et des représentants institutionnels. Lors de son discours inaugural, José Antonio Primo, Administrateur Directeur Général de Geocycle Maroc, a mis en avant l’importance de la coopération pour relever les défis environnementaux. Il a rappelé le rôle clé de Geocycle, filiale de LafargeHolcim Maroc, dans la transformation des déchets en ressources, une démarche qui réduit l’utilisation des combustibles fossiles tout en favorisant une économie plus durable.

De son côté, Mohamed Agoumi, Directeur Développement Durable chez LafargeHolcim, a abordé les enjeux globaux, tels que l’urbanisation et la croissance démographique, et a présenté les efforts de Geocycle à l’échelle mondiale. En valorisant 14 millions de tonnes de déchets par an, l’entreprise contribue à réduire de 15 millions de tonnes les émissions de CO₂. Au Maroc, les initiatives de substitution énergétique et de valorisation des déchets illustrent la transition vers des solutions durables, a-t-il souligné.

Reda Boukallal, Directeur de Geocycle Maroc, a détaillé les réalisations locales, notamment la valorisation de 200 000 tonnes de déchets en 2024 grâce à cinq plateformes réparties dans le pays. Il a évoqué l’importance de solutions innovantes, comme le recyclage des pneus usagés et la gestion des déchets ménagers, en invitant les partenaires à visiter ces installations pour développer des initiatives communes.

Une table ronde a permis de mettre en lumière les défis liés aux déchets de construction et de démolition, qui représentent 14 millions de tonnes par an au Maroc. Les intervenants ont plaidé pour une application renforcée de la loi 28-00 sur la gestion des déchets et pour des mécanismes de financement adaptés, essentiels au développement d’une économie circulaire durable dans ce secteur.

L’événement a également été marqué par le dévoilement du nouveau logo de Geocycle Maroc, inspiré du symbole de l’infini. Ce changement reflète l’engagement de l’entreprise envers la circularité et la transformation des déchets en ressources. Selon Reda Boukallal, cette évolution visuelle traduit la mission de Geocycle de répondre aux défis environnementaux grâce à des solutions durables et innovantes.

A. Loudni

