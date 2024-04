Un nouveau groupe de 86 citoyens marocains et leurs familles résidant dans la bande de Gaza a été évacué, mardi, vers l’Égypte, via le passage frontalier de Rafah.

Cette opération s’est déroulée sous la supervision directe de l’ambassadeur du Maroc en Égypte, Mohamed Ait Ouali, et en coordination avec les autorités sécuritaires égyptiennes compétentes.

Elle intervient suite aux évènements que connait la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, en raison de l’escalade israélienne.

A cette occasion, plusieurs bénéficiaires de l’opération ont exprimé leur gratitude au Roi Mohammed VI ainsi qu’aux différentes parties qui ont veillé au bon déroulement de cette action.

Les ambassades du Maroc en Egypte et en Palestine avaient mené conjointement une série d’opérations d’évacuation en faveur de 375 ressortissants marocains et leurs familles résidant à Gaza, via le passage de Rafah.

LNT avec MAP

