La Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE SA), portant le nom de marque TAMWILCOM, prévoit d’atteindre un niveau d’engagement de 31 milliards de dirhams (MMDH) au cours de l’année 2023, principalement au titre de l’activité de garantie en faveur des TPME.

TAMWILCOM qui a tenu, récemment à Rabat, son 5ème Conseil d’Administration, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est en effet fixé un nouveau Plan Stratégique pour la période 2023-2026, indique un communiqué de TAMWILCOM.

En ligne avec les grandes orientations de l’Etat et des prérogatives de la mission de l’institution, ce nouveau Plan a retenu six axes prioritaires dont principalement la facilitation du financement en faveur des TPE, du petit entrepreneuriat et de l’investissement des PME, fait savoir la même source, notant que cette réunion a été consacrée principalement à l’examen et l’approbation du Plan stratégique de TAMWILCOM pour la période 2023-2026 ainsi qu’à l’arrêté du budget au titre de l’exercice 2023.

S’exprimant à l’ouverture de cette séance, Mme Fettah a rappelé la conjoncture économique actuelle, marquée par une reprise progressive des suites de la pandémie du Covid-19.

Citée par le communiqué, la ministre a souligné les efforts déployés par TAMWILCOM pour l’accompagnement des stratégies des pouvoirs publics en matière d’accès au financement du tissu productif national, fait savoir la même source.

En outre, elle a félicité TAMWILCOM pour ses performances au terme de son Plan de développement au titre de la période 2017-2021. Une période qualifiée d’« exceptionnelle », au cours de laquelle, TAMWILCOM a atteint un taux des objectifs de 140%, hors produits Covid-19, et un taux de croissance annuel moyen de 15%, avec plus de 130 MMDH de financements mobilisés en faveur des TPME sur la période, rapporte le communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :