PARTAGER Les gagnants du concours « Jawhara Talents 2018 » primés à El Jadida

Les trois vainqueurs de la 8è édition de la compétition ‘’Jawhara Talents 2018’’, qui s’est déroulée du 19 au 21 juillet courant, à la corniche de Sidi Bouzid (El Jadida), viennent d’être proclamés par le jury.

Ainsi, le Prix OCP/catégorie Chaabi a été décerné à Daoui Sghayer (El Jadida), le Prix Total Marc /catégorie RAP a été remporté par BLANDY (Meknès) et le Prix Association des Doukkala/catégorie Fusion a été attribué à HIWAYGA (Casablanca).

Organisée par l’Association des Doukkala, dans le cadre du 8è Festival International Jawhara d’El Jadida (août prochain), cette compétition nationale a pour ambition de »contribuer à la promotion de la culture musicale au Maroc auprès de la jeunesse ».

Selon ses organisateurs, Jawhara Talents est conçu, tel ‘’un atelier géant’’ ouvert à tous les amateurs de musique dans le Royaume.

Les gagnants de cette édition vont bénéficier de l’enregistrement d’un single dans un des studios les plus prestigieux du Maroc, et auront l’occasion de se produire sur une des scènes du Festival International Jawhara 2019.

Samedi dernier, la soirée de clôture de ce concours a été marquée par le show du Groupe »MED IN BLED » et l’orchestre »AZIZ RHAITOUMI », qui a attiré une foule nombreuse, venue notamment de Moulay Abdellah, El Jadida, Azemmour, Sidi Abded, Oulad Issa, Tlata Ouled Hamdane.

La 8è édition du Festival International Jawhara aura lieu du 10 au 12 août à El Jadida, Azemmour, Bir Jdid et Sidi Bouzid. Cette manifestation culturelle et artistique s’est imposée au fil des années en tant que rendez-vous socioculturel incontournable de la province d’El Jadida, en intégrant musique, arts plastiques, théâtre, animation de rue, sports et ateliers d’enfants. La précédente édition a attiré un million de spectateurs.

LNT avec MAP