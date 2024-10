Le projet de fusion entre la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’examen a été reporté il y a quelques semaines, doit marquer une étape importante dans la réforme du système de protection sociale au Maroc. Introduit par le projet de loi 54.23, ce plan vise à unifier la gestion des régimes d’assurance maladie obligatoire (AMO) sous la direction de la CNSS. Cette réforme, pilotée par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, promet une centralisation de la gestion des régimes d’assurance maladie, avec l’intégration des fonctionnaires actuellement couverts par la CNOPS dans le système de la CNSS. Elle prévoit également le transfert des actifs et passifs de la CNOPS vers la CNSS et la garantie des droits des employés de la CNOPS en matière de couverture sociale et de pensions.

Les objectifs de cette réforme sont multiples. D’abord, elle vise à simplifier les procédures et à améliorer l’efficacité du système en centralisant la gestion de l’AMO. Cela devrait faciliter l’accès aux soins pour tous les assurés, qu’ils soient du secteur public, privé ou non cotisants. Ensuite, la réforme cherche à assurer la viabilité financière du système en utilisant les excédents financiers de la CNSS pour absorber les déficits de la CNOPS, dont la situation financière est devenue préoccupante. Enfin, elle ambitionne de moderniser les services, en éliminant les problèmes de coordination avec les mutuelles et en rendant les processus plus fluides et transparents.

Cependant, cette réforme fait face à une forte opposition, notamment de la part de l’Union marocaine du travail (UMT). Le syndicat critique la manière précipitée dont le projet a été conçu et dénonce l’absence de concertation avec les partenaires sociaux. Il s’inquiète des conséquences potentielles pour les 3,1 millions de bénéficiaires de la CNOPS, craignant une dégradation des services en raison des disparités entre les deux caisses. L’UMT reste également sceptique quant à la garantie des droits des fonctionnaires et s’inquiète d’une possible baisse de la qualité des soins, d’une augmentation des délais de traitement des dossiers et d’une gestion plus bureaucratique.

La fusion entre la CNOPS et la CNSS s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large de la protection sociale et des retraites au Maroc. La solvabilité des caisses de retraite est un enjeu majeur, surtout dans un contexte de vieillissement de la population. La CNSS, avec ses excédents financiers, pourrait stabiliser les déficits de la CNOPS, contribuant ainsi à la pérennité du système d’assurance maladie et de retraite. Toutefois, le succès de cette réforme dépendra de la capacité du gouvernement à gérer cette transition sans provoquer une baisse de la qualité des services offerts aux assurés.

En perspective, bien que cette fusion soit une priorité pour le gouvernement dans le cadre de la généralisation de la couverture sociale, elle doit encore surmonter d’importants défis politiques et sociaux. Le dialogue avec les syndicats et la gestion rigoureuse des aspects techniques seront essentiels pour éviter des effets négatifs sur les assurés et les employés concernés.

SB

