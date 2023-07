FreshTrack, une plateforme digitale, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle solution maritime collaborative pour le transport de bout en bout. Cette solution complète l’offre logistique de FreshTrack sur le marché marocain. Développée en collaboration avec les principales compagnies maritimes de fret, cette solution vise à simplifier le parcours client et à offrir une visibilité et une traçabilité en temps réel pour contrôler les flux de produits et d’informations.

Grâce à ce nouveau service, les clients peuvent accéder à une large gamme de produits qui facilitent leurs opérations logistiques à l’exportation et à l’importation. Ils peuvent consulter les plannings maritimes des compagnies partenaires, gérer leurs commandes, suivre l’expédition et les conditions de voyage de leur marchandise en temps réel, ainsi que partager la visibilité avec le client à destination.

« FreshTrack connecte l’ensemble des acteurs de la supply chain. Cette nouvelle solution maritime vient compléter l’offre du mode de transport terrestre déjà lancée en 2021. Pourquoi une solution maritime ? Il faut savoir que le mode maritime est le principal moyen de transport dans les échanges internationaux. Aussi, la digitalisation est la meilleure réponse pour simplifier les opérations associées à ce mode, qui se caractérisent par leur complexité et par la multiplicité des intervenants impliqués », explique Ahmed Benhaddou, Directeur Général de FreshTrack.

FreshTrack continue sa stratégie de dématérialisation des processus logistiques à l’importation et à l’exportation, en utilisant les talents marocains et les dernières technologies de l’information et de la data. Leurs services sont désormais disponibles pour la communauté logistique marocaine et internationale.

« Connecter l’ensemble des acteurs dans un environnement digital tel que le permet FreshTrack est un gisement d’économies potentielles et de performances opérationnelles pour l’ensemble des acteurs de la chaine logistique globale », conclut M. Benhaddou.

AL

