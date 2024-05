Plus de 100 « personnalités Internet » éminentes se sont réunies à Casablanca pour participer à des formations et ateliers de pointe dans le domaine du marketing d’influence. La première édition des « Influence Days » s’est tenue ce samedi 4 mai à l’hôtel Hilton Garden Inn de Casablanca. Présenté par Rich Media et Zey Agency, cet événement promettait de révolutionner le paysage pour les professionnels du marketing et les influenceurs, en offrant une plateforme exclusive pour affiner leur expertise en marketing d’influence.

Les « Influence Days » ont rassemblé 100 figures importantes de TikTok, YouTube, de la blogosphère et du cinéma marocain, servant de plateforme de réseautage unique et de forum pour l’échange d’informations sur l’industrie. Zineb Alaoui, PDG de Zey Agency et co-organisatrice des Journées d’Influence, a partagé des informations sur l’orchestration de l’édition inaugurale des Journées d’Influence. « Cela sert de programme de certification en marketing d’influence spécialement conçu pour les 100 meilleurs influenceurs marocains présents aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter que les partenaires de Zey Agency, les annonceurs, les clients et les agences de communication ont été accueillis chaleureusement avant l’arrivée des influenceurs pour la formation. L’événement était une journée complète de formation certifiée visant à améliorer la performance des projets numériques des influenceurs. Facilité par des experts internationaux en marketing numérique, en relations publiques et en coaching, les participants ont bénéficié d’aperçus précieux et d’une amélioration de leurs compétences.

« L’agenda de la journée comprend des sessions de formation, des ateliers, des opportunités de réseautage et des études de cas », a-t-elle ajouté. « Les participants recevront également des trophées, des certifications et auront la chance de gagner des forfaits. C’est vraiment une journée dédiée à l’autonomisation des influenceurs. » L’événement a vu la présence de participants notables, y compris l’acteur et rappeur Anas Basbousi, l’artiste Tawsen, et bien d’autres de la scène cinématographique marocaine.

Tawsen, un panéliste qui a abordé la dynamique entre les influenceurs et le coaching de marque, a fourni des informations précieuses sur la navigation dans l’aspect marketing. La session marketing de l’événement était intitulée « Influenceurs et marques – Comment forger une relation professionnelle ? » « Je pense vraiment que nous avons besoin de plus de ces événements parce que les influenceurs, les artistes et les personnes qui travaillent sur la création, sur les réseaux sociaux, doivent être conscients de l’importance qu’ils ont auprès de leurs abonnés », a déclaré Tawsen. Il a poursuivi que ce groupe doit savoir comment utiliser très bien les réseaux sociaux parce que « quand vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, vous devez juste l’utiliser de manière positive. »

Avec une liste distinguée de participants et de panélistes pour son édition inaugurale, les Influence Days visent à s’établir comme une plateforme pivotale dans la formation de l’avenir de la culture des influenceurs. L’événement s’engage à revenir annuellement, fournissant un terrain fertile pour le talent et l’innovation dans la sphère numérique.

LNT

