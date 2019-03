PARTAGER Framed : Portrait d’une femme chauffeur de bus à Casablanca

Après avoir brisé les tabous dans « Marrokiat » puis « First Blood », l’incubateur de talents Jawjab s’est lancé dans une nouvelle aventure, celle de raconter « le Maroc tel qu’il est et non tel que vous le voyez ».

À l’occasion de la journée internationale de la femme, ce reportage dresse le portrait poignant de Bouchra, une femme chauffeur de bus…