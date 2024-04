L’entreprise Foundever, spécialisée dans les solutions de service client, a inauguré officiellement son nouveau site à Rabat le 23 avril 2024. Cette implantation, située au sein du centre commercial Arribat Center, vient consolider la présence de Foundever dans la capitale marocaine, où elle est établie depuis plus de 20 ans.

Doté de 3800 employés à Rabat, Foundever offre à sa clientèle des équipes multilingues capables de répondre à divers besoins, allant du support technique à la modération de contenus. L’inauguration a été marquée par la présence du CEO de l’entreprise, Laurent Uberti, qui a souligné l’importance de cette expansion dans le cadre du développement global de l’entreprise.

Pour Réda Nejjar, COO Maroc chez Foundever, l’ouverture de ce nouveau site à Rabat reflète l’engagement de l’entreprise à offrir des solutions exceptionnelles de service client tout en contribuant à l’économie locale. « Rabat, avec son mélange unique d’histoire et de modernité, représente le terrain idéal pour notre croissance », ajoute-il.

De son côté, Laurent Uberti a précisé que le Maroc est au cœur de la stratégie de développement global de l’entreprise. « Notre présence prolongée au Maroc témoigne de la richesse des talents locaux et de l’importance stratégique du pays en tant que hub d’innovation et de service client » a-t-il souligné. Et d’ajouter « l’ouverture de notre nouveau site à Rabat, avec la création de plus de 2000 emplois, marque une étape significative dans notre parcours, renforçant notre désir de contribuer activement à l’économie locale tout en capitalisant sur l’expertise et la dynamique marocaine pour mieux servir nos clients à travers le monde ».

En choisissant Arribat Center pour renforcer sa présence, Foundever mise sur une localisation stratégique, offrant un environnement de travail optimal pour ses collaborateurs et un accès facile aux transports en commun.

Cette expansion est vue comme une contribution significative à l’emploi et au développement économique local.

