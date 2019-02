PARTAGER Forum TPE d’AWB : La TPE et son développement mis à l’honneur

Attijariwafa bank a organisé mercredi 13 février à Casablanca le Forum TPE sous le thème ‘‘Quelles mesures concrètes pour renforcer et structurer le tissu des TPE au Maroc’’.

Dans son allocution donnée devant un parterre de personnalités de différents horizons, le PDG d’AWB, Mohamed Kettani a expliqué que tout commence ‘‘petit’’, et que les grands groupes et entreprises d’aujourd’hui ont été hier un certain moments des TPE : « J’ai passé plus de 30 ans dans la banque et durant ma carrière professionnelle, j’ai vu des TPE avec des facilités de caisse très limitée, mais qui sont aujourd’hui de PME et des grands groupes ». Et de poursuivre dans le même sens que pour en arriver, il faut la détermination, mais surtout Al Maâkoul (« le sérieux’’).

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, la TPE reste le moteur de l’économie marocaine, avec 95% du tissu économique national qui sont constitués de TPE avec un chiffre d’affaires autour de 3 MDH. Et de souligner que la TPE reste une priorité pour le gouvernement en général et pour son département en particulier. Il a également rappelé dans ce sens les mesures incitatives prises dans ce cadre pour améliorer le climat des affaires et des investissements, notamment la réforme en cours des CRI. Il a aussi évoqué les mesures d’accompagnement et de soutien financier mis à la disposition de la TPE, dont entre autres Addamane, le Small Business Act, Innov Invest…

Quant à M. Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du Commerce, il a avancé que le gouvernement ne soutient pas uniquement les grandes entreprises. Bien au contraire, la TPE est au centre de toutes les stratégies de son département à travers notamment la mise en place d’un écosystème autour d’un grand groupe qui en assure la locomotive. Et de préciser que la TPE est un véritable moteur de l’économie et son rôle social est loin d’être négligeable en matière notamment de création d’emploi et d’absorption du chômage.

Ce Forum TPE a réuni plus de 600 acteurs de l’écosystème, tous animés par la volonté d’agir pour aider les TPE, dit-on auprès des organisateurs pour qui les recommandations de cette rencontre serviront de base pour une vision consolidée de soutien aux TPE. Elles seront répertoriées dans un Livre Blanc comme solutions et mécanismes concrets à mettre en place dans un horizon proche.

Le Forum TPE d’AWB a été également l’occasion de remettre officiellement les prix du concours TPE, à savoir les trophées « Ana maâk » lancés en 2018 et qui récompensent l’entrepreneuriat avec le prix du meilleur Projet d’Entreprise, l’innovation avec le prix de l’Innovation, l’approche éco-responsable ou éco-solidaire avec le prix du Développement durable, et la croissance avec le prix de l’Export. Et sur les 1530 candidats en lice, 4 gagnants ont été retenus. Ils auront reçu un don financier, un compte bancaire gratuit, un référencement auprès des Services Achats d’AWB, un programme de coaching entrepreneurial personnalisé et un accompagnement par un mentor.

De quoi confirme davantage l’engagement d’AWB pour l’accompagnement et le développement de la TPE. Une politique apparemment bien ancrée dans l’esprit de la banque.

H. Zaatit