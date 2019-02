Le Forum EMI-Entreprises organise une conférence à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

Dans le cadre de la 25ème édition du Forum EMI-Entreprises, le premier forum de type école-entreprises du royaume, une conférence-débat sous le thème : « Intelligence économique et innovation : leviers économiques majeurs pour l’entreprise marocaine » sera organisée à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs – Rabat le Lundi 11 février à partir de 18H30.

Cette rencontre sera animée par une panoplie d’intervenants spécialisés dans l’intelligence économique et prêts à partager leur expertise avec l’auditoire. En effet, De la recherche des informations jusqu’à leur interprétation et leur utilisation, l’intelligence économique constitue un atout incontournable à l’entreprise pour créer une vision générale sur l’environnement extérieur dans lequel elle veut tailler sa place, anticiper les risques et déceler de nouvelles occasions d’affaires.

LNT avec Cdp