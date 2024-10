Fortinet, leader mondial en cybersécurité, tiendra le 10 octobre prochain la première édition de son événement « Security Day » à l’hôtel « The View » à Bouznika. Prévue pour rassembler plus de 250 participants, cette rencontre réunira des experts de la cybersécurité et de l’informatique pour discuter des dernières tendances et défis du secteur.

Youssef Fouzi, Country Manager pour le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, ouvrira l’événement en soulignant l’importance de la conformité aux réglementations, en lien avec la stratégie nationale Digital Morocco 2030. Ricardo Ferreira, CISO de Fortinet, traitera des défis actuels en cybersécurité et des solutions innovantes proposées par l’entreprise pour faire face à un paysage de menaces en évolution. Apollinaire Moreno, Directeur du Développement Commercial, abordera la sécurité du cloud, un élément clé de la digitalisation du Maroc, en insistant sur la nécessité d’une approche globale pour relever les défis complexes de la cybersécurité. Enfin, Kamel Bouleimen, Directeur Régional Systems Engineering, mettra en lumière les limites des mesures de sécurité traditionnelles face à l’augmentation des vulnérabilités, comme l’indique un récent rapport de FortiGuard Labs.

L’événement inclura des ateliers sur des thèmes clés tels que la sécurité des opérations (SecOps), le Cloud et SASE, animés par des experts de Fortinet. Avec plus de 20 ans d’expérience, Fortinet demeure un acteur majeur de la cybersécurité, reconnu pour ses solutions intégrées dans divers secteurs.

