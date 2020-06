PARTAGER Forte progression de la communication publique sur internet pendant la crise Covid-19

L’Observatoire des Opinions Publiques Numériques vient de faire paraitre son premier baromètre qui compare l’empreinte numérique des principaux acteurs publiques au Maroc avant et pendant la crise Covid-19.

Une empreinte numérique est une mesure quantitative de la présence d’une « entité » sur l’ensemble des media sociaux, blogs, forums, presse, et sites web, exprimée en nombre de personnes touchées par les publications la concernant. Ce baromètre compare les empreintes numériques des différents acteurs gouvernementaux (les différents ministères), des partis politiques, des syndicats, et des collectivités territoriales pour mettre en exergue les « parts de présence » de chacun et les évolutions calculées sur 6 mois, décembre 2019, janvier et février 2020 d’une part et mars, avril et mai 2020 d’autres parts et en mesure l’évolution.

Très forte progression de l’empreinte numérique du Ministère de la Santé

Globalement, l’empreinte numérique de l’action gouvernementale a largement explosée pendant la crise Covid-19 (+1400%) et chaque marocain ayant accès à internet aura été exposé +1 publication gouvernementale par jour pendant les 3 mois de crise.

Il est normal de constater que le Ministère de la Santé se taille la « part du lion » avec un progression de plus de 700%. Deuxième ministère ayant le plus progressé pendant cette période de crise, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique avec une présence numérique multipliée par 3. Les deux seuls ministères ayant régressé pendant cette période, sont le MAEC et plus curieusement le Ministère de l’Agriculture.

Une belle progression de près de 400%, de l’empreinte numérique des partis politique

Les partis politiques ne sont pas restés absent de la période avec également une belle progression de près de 400%.

Le PJD, avec une empreinte numérique déjà forte avant la crise, aura réussi à presque doubler sa présence sur internet, particulièrement en se faisant l’écho de la communication gouvernementale. Contrairement au PJD, le RNI aura perdu de la présence digitale, même si une partie de ses membres au gouvernement font de fortes progressions. Le Parti de l’Istiqlal enregistre la plus forte progression pendant la crise de l’ensemble des partis politiques.

Ce premier baromètre fait le constat clair que la communication publique s’est largement développée pendant cette période de crise sanitaire. Il est à espérer que cette habitude soit enfin ancrée dans les obligations des acteurs publics vis-à-vis des citoyens. Attendons les prochains baromètres pour le constater.

A propos de l’Observatoire des Opinions Publiques Numériques

L’observatoire des Opinions Publiques Numériques est un organisme indépendant basé à Casablanca, au Maroc.

A partir d’une analyse poussée des datas, il produit une connaissance sans cesse renouvelée, des phénomènes générés par les internautes, afin d’y distinguer des événements remarquables par leur intensité, c’est à dire par leur charge critique et leur visibilité, et donc leur capacité à mobiliser un public plus vaste. La vocation de l’Observatoire est de suivre « à la trace » les manifestations publiques de l’opinion et d’en analyser les mécanismes, les contenus et les intentions.

Sa mission principale est de communiquer largement autour de ces notions pour à la fois aiguiser le sens critique des internautes et sensibiliser les acteurs publics à l’importance des mutations en cours et de leurs permettre d’améliorer sensiblement l’information des citoyens et dynamiser le dialogue démocratique entre les populations et les acteurs publics.

Il est co-présidé par Fatim-Zahra SAADANI et Pascal AURENCHE, qui sont également les dirigeants et les fondateurs d’ONLINE VALUE, agence de marketing technologique spécialisée en « Public Affairs ».

LNT avec CDP