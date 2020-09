PARTAGER Formula E DS : Automobiles domine le championnat

La Saison 6 du championnat ABB FIA Formula E s’est terminée jeudi 13 août à Berlin et DS Automobiles a marqué l’histoire du sport automobile avec un nouveau double titre. Déjà lauréate dans les deux championnats l’an dernier (Pilotes et Équipes), la jeune marque premium du groupe PSA a ainsi devancé les huit autres constructeurs engagés dans cette série de monoplaces 100% électriques, démontrant ainsi sa totale maîtrise de cette technologie.

Du côté des pilotes, après le Français Jean-Éric Vergne l’an dernier, c’est cette fois le Portugais Antonio Félix Da Costa qui coiffe la couronne au terme d’un final particulièrement intense. Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, les organisateurs de l’ABB FIA Formula E avaient mis les petits plats dans les grands : six courses (sur trois circuits différents) programmées en neuf jours sur le site de l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof.

Mais la longue interruption du championnat n’a fait que renforcer la mainmise du constructeur français DS Automobiles, qui était déjà en tête des deux championnats avant la pause. Avec son partenaire TECHEETAH, la marque premium est parvenue à remporter les deux titres – Pilotes et Équipes – Avec quatre victoires, neuf podiums, cinq pole positions et trois meilleurs tours en course en onze E-Prix, les DS E-TENSE FE20 ont surclassé les Nissan, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Mahindra, PENSKE et NIO. Jamais une équipe (+ 77 points) et un pilote (+ 71 points) n’avaient terminé la saison avec un tel écart sur la concurrence et avec une moyenne de points aussi élevée par course (22,18 points par course pour DS TECHEETAH).