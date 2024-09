La stratégie Génération Green ambitionne la formation de 140.000 lauréats à l’horizon 2030, capables de répondre aux exigences évolutives d’un marché de travail en perpétuelle transformation, a fait savoir, mercredi à Témara, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

« Depuis le lancement de la stratégie Génération Green, 33.600 lauréats ont été formés dans 56 filières et spécialités dans le secteur agricole et agroalimentaire », a indiqué M.Sadiki qui présidait la cérémonie de lancement officiel de l’année scolaire 2024-2025 de la formation professionnelle agricole à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture (ITSA) de Témara.

A cette occasion, il a souligné que l’année scolaire 2024-2025 intervient dans un contexte marqué par des défis majeurs pour l’agriculture, notamment en matière de gestion des ressources naturelles, de modernisation des pratiques agricoles et d’adaptation aux changements climatiques.

« Dans ce contexte, la formation professionnelle agricole est appelée à jouer plus que jamais un rôle clé dans la réponse à ces défis en préparant une nouvelle génération de professionnels qualifiés et innovants, capables de soutenir la croissance du secteur’’, a-t-il précisé.

Le ministre est également revenu sur l’importance du dispositif de la formation professionnelle agricole qui comprend 12 pôles multi-centres régionaux, comprenant 57 établissements répartis sur l’ensemble du territoire national.

Et d’ajouter que l’année scolaire 2024-2025 est marquée par la mise en œuvre de plusieurs chantiers structurants de la formation professionnelle agricole, notamment l’amélioration de la gouvernance du dispositif de la formation professionnelle agricole à travers l’institutionnalisation des pôles de formation pour une meilleure coordination et mutualisation des moyens entre les établissements du pôle.

Il s’agit également de l’amélioration de la qualité de la formation à travers l’institutionnalisation de l’inspection pédagogique au sein du dispositif de formation pour apporter l’appui pédagogique aux formateurs et garantir l’adéquation des pratiques pédagogiques appliquées pour dispenser les cours et les programmes de formation.

Il est question aussi de renforcer les compétences à travers la mise en œuvre de programmes de formation axés sur les compétences, en alignement avec les besoins du marché du travail et les priorités stratégiques du secteur, a-t-il indiqué, ajoutant que la formation professionnelle agricole connaitra également l’introduction de nouvelles méthodes d’enseignement, notamment l’apprentissage numérique et les stages pratiques pour améliorer l’efficacité de l’apprentissage et l’employabilité des diplômés.

A cette occasion, le ministre a effectué une visite aux différents espaces et locaux de l’établissement, procédant à l’inauguration d’un nouvel internat pour les filles. D’une capacité de 70 lits, pour un montant de plus de 4 millions de dirhams, le nouvel internat permettra d’améliorer les conditions de vie des jeunes filles.

Ont pris part à la cérémonie de lancement, les directeurs des pôles de formation professionnelle agricole, les directeurs et responsables de l’ensemble des établissements de formation professionnelle agricole, des partenaires professionnels, des stagiaires et des responsables du ministère.

Le ministre a également visité la halle technologique et les laboratoires de chimie et de microbiologie en relation avec la transformation et la valorisation des produits alimentaires d’origine animale et végétale, puis visité la station de l’agriculture de précision qui utilise les drones pour l’exploration des parcelles agricoles et la gestion des traitements phytosanitaires.

Cette année est marquée par le lancement de formations dans le domaine du dessalement et du traitement de l’eau. Il s’agit du lancement de la formation des techniciens spécialisés à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Mécanique Agricole et Équipement Rural (ITSMAER) de Bouknadel et de formations qualifiantes à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Génie Rural et Topographie (ITSGRT) de Meknès et à l’ITSA de Zraib.

LNT avec Map

Partagez cet article :