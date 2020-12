En économie, les deux fers de lance de la croissance sont la consommation et l’investissement !

La crise sanitaire a naturellement freiné les deux, partout dans le monde, mais différemment.

En effet, l’arrêt de la consommation, intervenu avec le confinement total, reprend lentement depuis, alors que l’investissement lui, est assujetti à la reprise de la confiance, et compte sur des incitations fiscales, s’inscrivant dans une politique de relance, globale ou sectorielle.

Pour ces deux conditions de la croissance économique, si la consommation peut être spontanée, ce n’est pas le cas de l’investissement.

Donc, faire cette différence s’impose, d’autant que la pandémie persistant, les confinements et autres couvres-feux se succédant, l’arrêt de la consommation se creuse et des investissements, il n’en est plus question.

Faut pas rêver…

Selon les pays, les commerces sont fermés, les secteurs d’activités sont classés en fonction de la nécessité de leurs produits et les Etats soutiennent les acteurs économiques.

Pour ce qui concerne le Maroc, la consommation a été stoppée avec le confinement total de 3 mois et demi et qui a pris fin en juin dernier, lequel a engendré un arrêt de nombre d’activités. Depuis, il n’y a eu que des confinements partiels accompagnés de couvres-feux, dans les grandes villes en particulier, sans fermeture totale des commerces.

Toutefois, si la consommation courante se porte relativement bien, celle globale de la classe moyenne, qui soutient fortement l’économie marocaine, et qui a crû jusqu’à 6% par an, a été nettement freinée.

Et pour cause, l’isolement choisi par tout un chacun, induit par la peur de contracter le virus, a fait naître un attentisme, un manque de confiance en l’avenir, voire même en la pérennité de son propre travail, quand on ne l’a pas carrément perdu.

La crise du secteur du crédit à la consommation traduit nettement cette tendance, car il jouait un rôle de complément de salaires important dans la vie des Marocains.

Ainsi, l’impact de la crise sanitaire sur la consommation nationale est un fait et donc un handicap à la reprise économique ! Sa reprise se fera progressivement avec la fin de la pandémie, la généralisation du vaccin et l’implémentation de l’ambieux plan de relance économique mis au point par le gouvernement.

De même, les PME, qui occupent une place certaine dans la valorisation de la consommation finale au Maroc, ne consomment pas malgré le crédit INTELAK, un instrument qui leur est proposé pour les accompagner dans la reprise.

Car, faute de reprise de leur activité, elles ne recourent pas à ce financement en dépit son attractivité.

Les exemples ne manquent pas, mais le plus grave reste le secteur touristique et ses activités connexes qui, étant à l’arrêt, ont causé un repli des recettes de voyages de 62,5%, soit une perte de 42 milliards DH.

Idem pour toutes les activités de l’événementiel, culturelles et du divertissement, et beaucup d’autres encore…

Pour toutes ces raisons, il est évident que le comportement actuel de la consommation intérieure finale, ne justifie pas l’une des hypothènes de base de la Loi de Finance 2021, celle d’une reprise en V, qui devrait se traduire par un rattrapage rapide des pertes dûes à la pandémie, même en espérant un retour prochain de la demande étrangère adressée au Maroc.

Le privé aux abonnés absents

En ce qui concerne l’investissement au Maroc, il faut distinguer les investissements publics dont le budget engagé par l’Etat sur les dernières années avoisine les 45 milliards de dirhams par an en moyenne, sans compter ceux des entreprises publiques, de ceux du privé qui ne sont pas significatifs pour notre économie, à l’exception des investissements étrangers dont l’impact économique est indéniable.

Et, personne ne peut se plaindre que la Covid-19 ait impacté l’investissement privé au Maroc, tant il a été faible dans les dernières années.

En chaque occasion et pour chaque réforme, l’Etat appelle sans succès le privé à investir pour plus de croissance économique afin que le PIB non agricole décolle et compense les effets négatifs des aléas climatiques sur l’agriculture.

Tout particulièrement, lors des dernières Assises de la Fiscalité, la nécessité de l’élargissement de l’assiette fiscale, qui en a été une des pincipales conclusions, avait induit un appel à l’investisement privé.

Bien au contraire, sur ce chapitre de l’amélioration des investissements économiques, la pandémie du Covid-19 aura accéléré la mise en place d’une nouvelle vision.

En effet, avec la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, l’Etat traduit une volonté de réunir les conditions de relance de l’investissement public ET privé, de concert.

En effet, ce fonds sera doté de 15 milliards DH à partir du Budget de l’Etat en 2021. Il sera structuré autour de filiales thématiques qui interviendront sur différents segments, la restructuration industrielle, I’innovation, les activités à fort potentiel, les infrastructures, les petites et moyennes entreprises.

Et ce, en recourant au partenariat Public-Privé « PPP » qui ambitionne de lever 30 milliards de dirhams de capitaux additionnels auprès des investisseurs institutionnels, des institutions multilatérales ou des dons de pays amis, pour démultiplier la capacité d’intervention du Fonds et son impact sur l’économie.

Le fonds d’investissement en question table sur les attentes des investisseurs institutionnels que sont les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les banques et autres gestionnaires de fonds collectifs, qui exigent que les véhicules de placements soient dotés d’une stratégie d’investissement mono-objet, avec une rentabilité et un risque homogène.

Ces fonds thématiques, filiales du fonds Mohamed VI pour l’investissement, seront confiés à des sociétés de gestion spécialisées qui interviendront en vertu d’un cahier des charges rigoureux.

Toutefois, ces nouveaux instruments de financement thématiques sont destinés à financer des projets nouveaux ou de mise à niveau.

L’Etat n’en manque certainement pas dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques dans la Santé, l’Éducation ou la Formation.

Mais, en ce qui concerne ceux du privé dont les investissements sont créateurs de valeur et d’emplois, la question de la confiance et de l’implication des investisseurs se pose.

Les adjurations du Grand Argentier

C’est pourquoi le Ministre des Finances, M. Benchaâboun, a adressé la semaine dernière un message direct et clair aux patrons marocains, à travers la CGEM.

Il les a engagés en ces termes d’assumer leur rôle : « Parce que le contexte est exceptionnel, et particulierement difficile, nous n’avons pas le droit de baisser les bras, nous devons au contraire doubler d’efforts et nous mobiliser davantage pour mettre en place un cercle vertueux d’investissements et de créations d’emplois. La sortie par le haut que nous visons ne peut être que le fruit de notre action commune ». Il a mis la balle dans leur camp en insistant « Ce n’est qu’ensemble, solidaires et mobilisés, que nous réussirons”.

Certes, les patrons devraient profiter des nouveaux instruments de financements, lancés par le Fonds Mohamed VI, pour investir dans la restructuration et la croissance de leurs entreprises.

Mais aussi accompagner la nouvelle politique d’investissements publics destinée à améliorer les conditions de vie des Marocains, leur santé et leur éducation.

M. Benchaâboun a précisé pour ceux qui veulent bien le comprendre que les mesures prises par l’État pour soutenir l’économie aussi bien sur l’offre que sur la demande, ont été l’objet d’une politique budgétaire volontariste à caractère expansionniste. Et que le recours à cette politique ne peut qu’être limité dans le temps !

Déficit, danger !

La stratégie du Maroc pour sortir des crises sanitaire, budgétaire et économique, engage le privé à investir, à créer de la richesse et des emplois.

Le message de M. Benchaâboun n’est pas une simple invitation, il appelle les investisseurs marocains à prendre leurs responsabilités pour que notre pays revienne progressivement « vers une trajectoire d’un déficit budgétaire soutenable et finançable sans impact négatif pour les autres acteurs économiques ».

Car le déficit de – 6,5% en 2020, va s’aggraver en 2021, ce qui va générer un endettement additionnel de plus de 70 milliards de DH.

Un changement de cap s’impose, il ne se fera pas si les entreprises et leurs partons ne se joignent pas à l’Etat pour activer la reprise économique.

Conclusion, peut-on vraiment compter sur l’investissement privé alors qu’il est défaillant depuis si longtemps ?

Si le secteur privé ne suivait pas, ce qui est à craindre, l’État serait alors dans l’obligation de démultiplier ses propres investissements en profitant des moyens financiers tant publics que privés et tirés du Fonds Mohamed VI, utilisant ainsi les moyens du privé pour ses propres investissements.

Ce qui n’est pas dans l’intérêt de notre économie, qui a besoin d’une restructuration de l’existant et de la création de nouvelles entreprises orientées vers les métiers d’avenir.

L’investissement privé s’impose, il sera accompagné de moyens de financements, mais dépend, avant tout de nouvelles initiatives.

Afifa Dassouli