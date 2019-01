PARTAGER La Fondation ‘‘Triple A’’ voit le jour

Créée à l’initiative du Roi Mohammed VI, cette fondation a pour but d’œuvrer en vue de réduire la vulnérabilité de l’agriculture africaine face aux changements climatiques. Dans ce cadre, elle aura pour mission de défendre la cause de l’agriculture africaine et, particulièrement, celle de l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques, constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics africains en vue d’inscrire, de manière prioritaire, des projets relatifs à l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques, dans leurs politiques publiques. Elle a aussi comme objectif de promouvoir le débat et l’échange d’idées concernant la question de l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques, de fournir des services d’assistance, de conseil, d’expertise, d’évaluation, d’audit et d’inspection en rapport avec l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques et toutes les questions stratégiques qui y sont liées et contribuer, dans le cadre de l’assistance technique, au partage de bonnes pratiques et au transfert de technologie, de compétences et de savoirs dans le domaine de l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques.

La Fondation cherche aussi à faciliter l’accès des porteurs de projets d’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques aux investisseurs, partenaires au développement, donateurs ou bailleurs de fonds, accompagner les porteurs de projets dans le cadre du montage et de la soumission de leurs projets aux investisseurs et bailleurs de fonds, favoriser la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances africaines et favoriser l’émergence de coalitions et de partenariats stratégiques (avec les Etats, organisations non-gouvernementales, acteurs privés, fonds, etc.).

La Fondation AAA est composée de M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly (intuitu personæ), Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la République de Côte d’Ivoire et ex Président de la Conférence Régionale des Ministres de l’Agriculture de la FAO, M. Audu Ogbeh, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la République du Nigéria (ès qualités), M. Ahmed Réda Chami, Président du CESE, M. Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (ès qualités), Mme Agnes Kalibata, Présidente de Alliance for Green Revolution in Africa (ès qualités). La Banque Mondiale est représentée par M. Juergen Voegele, Senior Director du secteur agricole à la Banque Mondiale. La Banque Africaine de Développement est représentée par Mme Leila Farah Mokaddem. La Fondation comprend aussi M. Hussein Alfa Nafo (intuitu personæ), Ambassadeur, Conseiller Spécial du Président de la République du Mali, Porte-Parole du Groupe des Négociateurs Africains sur le Climat, M. Tariq Sijilmassi, PDG du Groupe Crédit Agricole, M. Hicham Belmrah, Président du Directoire de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances, le Professeur Shenggen Fan, DG de l’International Food Policy Research Institute, Washington DC, et le Professeur Rattan Lal, professeur à Ohio State University et Prix Nobel des Sols.

H.Z