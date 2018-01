PARTAGER La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l’UNICEF signent une convention

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a annoncé vendredi la signature d’une convention de partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), afin d’unir leurs efforts pour la promotion d’une justice respectueuse des droits et besoins des enfants en conflit avec la loi au Maroc.

Signée en présence de la représentante de l’UNICEF au Maroc, Regina De Dominicis, et des membres du Conseil d’administration de la Fondation, la convention couvre les activités liées au Programme de coopération entre le Maroc et l’UNICEF pour la période 2017-2021 et vise à accompagner les jeunes placés dans les centres de réforme, de rééducation et de sauvegarde de l’enfance en vue d’une préparation à la libération pour une réinsertion effective afin de parer à la récidive, a indiqué la fondation dans un communiqué.

Ladite convention, signée dans le cadre du projet Himaya qui bénéficie de l’appui financier de l’Union européenne, a également pour but d’améliorer les capacités des professionnels travaillant avec les enfants en conflit avec la loi, de renforcer le savoir être et les compétences de vie des jeunes placés en détention et dans les centres de sauvegarde de l’enfance et les capacités des associations de la société civile, ainsi que de promouvoir l’adoption de mesures alternatives à la détention, précise le communiqué.

La convergence de la mission de l’UNICEF, conjuguée aux missions assignées à la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, contribuera amplement à promouvoir la stratégie globale de la protection de l’enfance pour « le Maroc digne de son Enfance », ajoute le communiqué.

LNT avec AFP