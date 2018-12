PARTAGER La Fondation Lydec signe deux nouvelles conventions et en reconduit cinq

La Fondation Lydec a récemment signé deux nouvelles conventions de partenariat entrant dans le cadre de son programme d’actions 2018-2020 avec l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) Casa-Settat et la Fondation Marocaine de l’Etudiant.

Le partenariat avec l’AMCDD Casa-Settat a pour objectif de travailler sur la transition du territoire du Grand Casablanca vers une ville durable et intelligente et s’articule autour de la mobilisation des acteurs concernés à travers des actions de plaidoyer et la mise en place de projets démonstratifs.

La Fondation a aussi reconduit cinq autres partenariats avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc (AESVT), l’Association Recherche-Action pour le Développement Durable (ARADD), l’association Espace point de départ (ESPOD) et Aquassistance Maroc, indique un communiqué de la Lydec, opérateur chargé de la distribution d’eau et d’électricité, services d’assainissement et d’éclairage public de Casablanca.

Le nouveau plan d’actions de la Fondation (2018-2020) repose sur quatre axes fondamentaux à savoir la consolidation de son positionnement dans son écosystème, la promotion de la Fondation à travers une communication de proximité adaptée à ses différentes parties prenantes, la mobilisation des collaborateurs de Lydec en faveur de la démarche d’engagement sociétal et le développement des projets sociétaux adaptés aux enjeux du développement durable du Grand Casablanca, pluridisciplinaires et multi-acteurs.

L’objectif de ce programme est de consolider le rayonnement de la Fondation dans la continuité de ses axes d’intervention et des partenariats structurants conclus pour la période 2015-2017, tout en renforçant son impact sociétal à travers le développement de nouveaux partenariats avec des acteurs de référence, ajoute le communiqué.

Ainsi dans le domaine de la protection de l’environnement, la Fondation a reconduit trois conventions avec l’AESVT portant sur la transition écologique avec pour objectif de promouvoir la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles notamment hydriques et énergétiques, avec l’ARADD dans le domaine de l’acuponcture urbaine et des solutions alternatives et avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement en vue de mettre en place et d’élargir le programme »Plages Propres » à d’autres plages (Plage Lalla Meryem depuis 2003 et Nakhla en 2018).

La solidarité de proximité étant aussi un enjeu majeur pour la Fondation Lydec. Cette dernière a reconduit son partenariat avec l’association Espace Point de Départ (ESPOD) qui a soutenu des femmes de l’ancienne Médina à développer des activités génératrices de revenus et qui continuera à apporter son soutien au développement de l’entrepreneuriat féminin, tout en développant le préscolaire à Dar Bouazza.

Par ailleurs, la Fondation Lydec poursuivra son opération annuelle »Ramadan Attadamoun » tendant à soutenir les populations démunies, à travers la distribution de denrées alimentaires de première nécessité.

De même, l’engagement de la Fondation repose aussi sur celui des 3.400 collaborateurs de Lydec notamment à travers les actions de l’association Aquassistance Maroc. Le partenariat signé avec cette dernière vise à apporter l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité aux habitants des zones enclavées du Maroc.

Par ailleurs, dans la continuité de son projet de soutien au préscolaire dans les quartiers défavorisés, la Fondation a renforcé son engagement envers les jeunes brillants issus des quartiers défavorisés du Grand Casablanca à travers l’élargissement de son programme »Imtiaz » de tutorat et a signé un nouveau partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant.

LNT avec MAP