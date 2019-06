PARTAGER La Fondation Hassan II pour les MRE publié la 4ème édition de « Marocains de l’extérieur »

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a présenté, jeudi à Rabat, la 4-ème édition de l’ouvrage intitulé « Marocains de l’extérieur 2017 », en présence de personnalités du monde de l’art et de la culture.

Cette nouvelle publication est le prolongement des trois précédentes éditions parues en 2003, 2007 et 2013, avec pour but de cerner les changements et les évolutions au rythme desquels vit la communauté marocaine partout dans le monde, dans l’optique de l’accompagner et la soutenir à faire face aux difficultés vécues dans les pays d’accueil.

L’ouvrage de 736 pages traite dans 24 chapitres des analyses contextualisées par pays de 22 auteurs, dont 10 sont des jeunes chercheurs de l’émigration, qui traitent de thématiques transversales pour toutes les communautés et qui sont liées aux évolutions récentes de la communauté marocaine à l’étranger.

Parmi les thèmes traités, on trouve la vieillesse en émigration, la migration féminine, la migration et le développement local et régional, l’enseignement de la langue et de la culture d’origine, le renouveau religieux et les productions culturelles et artistiques.

S’exprimant à cette occasion, le président délégué de la Fondation Hassan II pour les MRE, Omar Azziman, a indiqué que cette publication dresse une image objective et plus approfondie des Marocains résidant à l’étranger, d’un point vue notamment démographique, culturel, religieux et social.

« Il s’agit de circonscrire notre communauté et réunir un maximum d’information sur leur situation », a-t-il expliqué, notant que les Marocains de l’extérieur sont de plus en plus nombreux et largement répandu à travers le monde. « Ils sont de plus en plus présents dans l’espace institutionnel marocain et de plus en plus influents au Maroc comme dans leur pays d’accueil », a-t-il précisé.

Le nouvel ouvrage met en avant l’évolution et la dynamique de la situation des Marocains à l’étranger, qui exige un suivi sans cesse renouvelé, a-t-il relevé, soulignant l’importance de ces publications qui doivent être permanentes et régulières par le biais d’une actualisation périodique .

De son côté, Mohamed Berriane, professeur à l’université Mohammed V de Rabat, a fait savoir que l’ouvrage met l’accent sur les mutations du système migratoire marocain, notamment les nouvelles formes de mobilité, ajoutant que la nouveauté de cette édition consiste à porter de nouveaux regards sur cette migration afin d’éviter les redondances.

« Il a été convenu de veiller au renouvellement de l’équipe éditoriale chargée de la rédaction des 24 chapitres, et à la mobilisation de 22 auteurs, dont 15 n’avaient jamais participé aux éditions précédentes », a-t-il précisé.

Cette édition a permis aussi de sonder des aspects de la migration marocaine qui n’ont pas été encore abordés dans les séries précédentes, a-t-il expliqué, ajoutant que parmi ces sujets figure celui de l’émigration des juifs marocains répartis dans de nombreux pays et qui « demeurent attachés au pays d’origine ».

Lancée en 2003 par la Fondation Hassan II pour les MRE, la série « Marocains de l’extérieur » se veut une véritable radioscopie des communautés marocaines vivant à l’étranger.

LNT avec MAP