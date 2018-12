PARTAGER Fondation BMCE Bank: 37 bacheliers des écoles Medersat.com primés

La Fondation BMCE Bank a célébré, mercredi à Casablanca, 37 bacheliers ayant suivi leur formation au sein du réseau Medersat.com.

Onze parmi eux ont obtenu leur baccalauréat avec mention »très bien », dont neuf sont des filles, alors que les 26 autres ont réussi avec mention »bien », dont 18 filles.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, a indiqué que la célébration de ces bacheliers par la Fondation BMCE Bank, qui est un partenaire stratégique du ministère, revêt une grande importance pour les encourager à aller de l’avant et réaliser leurs rêves.

Selon M. Amzazi, la Fondation a réussi à s’imposer grâce à son rayonnement et les moyens déployés pour la consécration de ses objectif au profit d’une cause noble qu’est l’éducation et l’enseignement.

Le travail de cette institutions dans le domaine de l’éducation se caractérise par une intelligence particulière, car il se focalise particulièrement sur le monde rural, a notamment souligné le ministre.

Dans le même contexte, la présidente de la Fondation, Leila Ameziane Benjelloun a indiqué que la célébration de ces jeunes est »un moment particulier » pour récolter le fruit d’efforts consentis dans le domaine de l’éducation dans le monde rural.

Et d’ajouter que le cursus destiné à ces élèves s’appuie sur des méthodes pédagogiques innovantes pour renforcer leurs connaissances et s’ouvrir sur les valeurs de la citoyenneté.

De son côté, M. Raphael Martin De Lagarde, ministre Conseiller à l’ambassade de France à Rabat a indiqué que ces élèves sont le fruit d’un engagement partagé par plusieurs institutions, soulignant que la Fondation BMCE Bank et l’ambassade de France sont liées par un partenariat au profit des élèves du monde rural.

Les élèves célébrés ont, de leur côté, exprimé leur joie et leur gratitude, rappelant que la stratégie adoptée par la Fondation est basée sur l’octroi des moyens nécessaires aux élèves pour adhérer à »une orientation responsable ».

Le nombre des bacheliers s’élève à 1465 depuis le lancement du programme Medersat.com en 2012, dont 248 ont obtenu leur baccalauréat en 2018.

