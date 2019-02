PARTAGER Fnideq : Bilan positif pour la campagne « hiver chaud »

Près de 180 personnes de la ville de Fnideq, tous âges confondus, ont bénéficié de la campagne “hiver chaud”, organisée par les autorités locales de la préfecture M’diq-Fnideq, selon des chiffres officiels.

Tenue depuis début novembre en collaboration avec la Direction régionale du ministère de la Santé et de l’Entraide nationale, la campagne a profité à 176 personnes, qui ont été logées au centre de bienfaisance islamique de la ville de Fnideq.

D’après le chef du service de l’action sociale à la préfecture de M’diq-Fnideq, Mohamed Barqouqi, les personnes concernées, en majorité des mendiants et des sans domicile fixe, dont des cas de récidive, ont bénéficié de 700 nuitées de logement.

Les bénéficiaires ont reçu des services sociaux et des soins médicaux, et des contrôles d’identité ont été effectués sur les personnes recherchées ou portées disparues, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, se félicitant de cette opération “qui vise à préserver la dignité du citoyen et à offrir des conditions de vie adéquate”.

Le responsable a rappelé que l’initiative s’inscrit dans le cadre du programme “villes africaines sans enfants en situations de rue”, et du plan provincial de lutte contre le vagabondage, exécuté sous la supervision du comité provincial du développement humain, et qui connaitra la création du centre provincial de l’aide sociale et l’acquisition de plusieurs unités mobiles d’intervention afin de faciliter l’action des autorités locales dans la prise en charge des SDF.

De son côté, le président de l’Association islamique de bienfaisance, gérant du centre des SDF à Fnideq, Said Asraoui, a noté que le centre accueille des personnes de différents âges, ajoutant qu’un comité d’évaluation, présidé par le gouverneur de la préfecture M’diq-Fnideq, se réunit chaque semaine pour s’assurer du bon déroulement de l’opération.

Il a souligné que le centre offre, à titre gracieux, des services de logement, des soins médicaux, un soutien psychologique, des habits, des soins d’hygiène et, le cas échéant, de transport vers le lieu de résidence.

LNT avec MAP