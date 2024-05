Les résultats de la troisième édition du Baromètre des Flottes et de la Mobilité dévoilés à Casablanca par Arval Maroc, spécialiste de la location longue et moyenne durée de véhicules hybrides et électriques.

Confirmant les tendances enregistrées en 2023, une majorité d’entreprises marocaines programme une augmentation de leur flotte de voitures particulières, avec une augmentation prévue de 57 %, loin devant la tendance mondiale (29 %). Cette même tendance est également observée pour les flottes de véhicules utilitaires, avec une augmentation prévue de 45 %, contre 28 % au niveau mondial. Au global, et conformément avec la tendance mondiale, plus de 9 entreprises sur 10 estiment que leur flotte augmentera ou restera stable au cours des prochaines années.

Comme également en 2023, la croissance attendue de la flotte repose principalement sur les prévisions de développement de l’activité en 2024. Les besoins liés aux ressources humaines restent le deuxième facteur, s’alignant en 2024 sur la norme mondiale. Les projets d’autopartage augmentent également, mais restent moins importants.

Avec une moyenne de 5,9 ans, le cycle de vie de la flotte reste stable pour les deux types de véhicules, supérieur à la norme mondiale établie à 5,5 ans. Le choix de véhicules d’occasion, adopté par 73 % des entreprises marocaines, place le Maroc très en avance sur la norme mondiale. Un taux qui devrait encore augmenter dans les années à venir, puisque 93 % des entreprises marocaines envisageant d’inclure des véhicules d’occasion à leur flotte.

En 2024, 48 % des entreprises marocaines privilégient toujours la location financière pour leurs flottes, tandis que la location opérationnelle reste au même niveau que l’auto-achat.

Bien qu’encore jugée moins compétitif que le leasing financier, le leasing opérationnel confirme son potentiel au Maroc : 46 % des entreprises envisageant d’augmenter son utilisation dans leurs plans de financement au cours des trois prochaines années, contre 36 % au niveau mondial. Cet intérêt pour le leasing opérationnel semble particulièrement séduire les TPE et les entreprises de plus de 100 salariés.

Comme en 2023, la transition vers une utilisation plus large des technologies de carburants alternatifs au Maroc reste moins rapide qu’au niveau mondial, avec 15 % des entreprises utilisant actuellement au moins une de ces technologies alternatives pour les voitures particulières, contre 49 % à l’international.

En incluant les entreprises qui prévoient de migrer vers ces technologies dans les 3 prochaines années, ce taux s’élève à 64 %, contre 70 % au niveau mondial.

En matière de mix énergétique, ce sont les hybrides qui offrent le potentiel le plus élevé (en particulier auprès des plus petites entreprises), suivis par les hybrides rechargeables et les 100 % BEV.

En conséquence, plus de la moitié des gestionnaires de flotte marocains prévoient que leurs flottes resteront principalement basées sur l’essence ou le diesel au cours des trois prochaines années. Ils s’attendent également à ce que les véhicules hybrides rechargeables représentent 24 % de leurs flottes d’ici 3 ans, contre 10 % au niveau mondial.

En ce qui concerne les VUL, les grandes entreprises semblent moins intéressées par ces technologies. À ce stade, deux entreprises sur trois continuent de s’attendre à ce que leur flotte de véhicules utilitaires légers soit principalement alimentée par de l’essence ou du diesel au cours des trois prochaines années, en hausse par rapport à 2023, mais en dessous de la moyenne mondiale (77 %).

Comme en 2023 et pour les deux types de véhicules, les raisons de s’orienter vers ces technologies alternatives restent axées sur la réduction des dépenses de carburant et de l’impact environnemental.

En ligne avec 2023, les principales contraintes du 100 % BEV sont le manque de bornes de recharge (publiques, privées ou d’entreprises), et le prix d’achat, bien que les scores restent inférieurs à la référence mondiale.

Enfin, 62 % des entreprises marocaines se considèrent éligibles au reporting public réglementaire ESG, aujourd’hui ou dans les 2 ans, en ligne avec la moyenne mondiale. La mobilité des salariés dans la démarche de reporting ESG est considérée comme moyennement ou fortement importante par 93 % des entreprises marocaines, légèrement en avance sur la norme mondiale (89 %).

En 2024, l’implémentation des solutions de mobilité au Maroc continue sur sa lancée positive, dépassant même la moyenne mondiale (75 %) avec un taux de 84 %. Ce sont les entreprises de 100 à 249 employées qui sont les plus nombreuses (91 %) à adopter des solutions de mobilité.

Si les transports publics restent le mode de transport le plus utilisé en 2024, une entreprise marocaine sur quatre a également recours au Ride sharing et à la location de courte ou moyenne durée.

En 2024, la présence des véhicules connectés (VP et VUL) dans les flottes d’entreprises marocaines a atteint 46 %, en légère baisse par rapport à l’année précédente (56 %) mais toujours légèrement au-dessus de la moyenne mondiale, établie à 40 %.

A souligner que cette enquête, menée dans 30 pays auprès de 8605 entreprises (dont 205 au Maroc), fait le point sur l’état d’esprit des entreprises en matière de gestion de leurs parcs automobiles, de mix-énergétique et d’adoption des nouvelles mobilités.

