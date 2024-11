Flormar, dévoile son nouveau mascara « Longer Than Ever » dans le cadre de la campagne avec Zeynep Bastık, chanteuse et influenceuse.

La marque, qui se distingue par ses cosmétiques colorés et performants à prix accessibles, a récemment entrepris une transformation complète de son identité visuelle, incluant un nouveau logo et des emballages modernisés. Avec plus de 60 000 points de vente dans 70 pays, Flormar adopte également un nouveau slogan, « Happiness is your color ».

Le mascara « Longer Than Ever » est doté d’une brosse flexible qui saisit même les cils les plus courts, grâce à une formule contenant 83% d’ingrédients d’origine naturelle, comme l’huile d’amande et la vitamine E. La marque s’engage à utiliser des ingrédients propres et des emballages recyclés, reflétant son respect pour la planète.

Flormar valorise la diversité et l’inclusivité dans ses produits, répondant aux besoins des femmes de toutes origines. Au cœur de sa philosophie, la couleur s’inspire de la nature, offrant une palette adaptée à chaque teint, où que ce soit dans le monde.

