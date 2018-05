PARTAGER Flamboyante joint-venture en perspective entre le Groupe OCP et ADNOC (Abu Dhabi)

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et le Groupe OCP ont décidé d’étudier la création d’une joint-venture de production d’engrais de classe mondiale accélérant ainsi l’exécution de leurs stratégies de croissance respectives.

Ce projet vient renforcer le partenariat, annoncé en Décembre 2017, relatif à la conclusion d’un important accord à long terme de fourniture de soufre. OCP et ADNOC veilleront au développement des compétences et à la formation des ressources humaines nécessaires à la réussite de leur partenariat.

La future entreprise mondiale de production d’engrais bénéficiera des avantages compétitifs des deux groupes, notamment les ressources en soufre, les expertises ammoniac-gaz et logistique maritime d’ADNOC ainsi que l’accès d’OCP aux plus importantes ressources mondiales de phosphate, son savoir-faire centenaire dans l’industrie des engrais et l’importance de son réseau commercial.

La JV devrait comprendre deux hubs de production, l’un à Ruwais (EAU) et l’autre à Jorf Lasfar (Maroc) – incluant des nouvelles capacités de production et d’autres existantes – ce qui lui assurera un accès privilégié aux marchés mondiaux.

Ce partenariat intervient concomitamment à l’annonce d’ADNOC d’augmentation de ses capacités de production de soufre – actuellement de l’ordre de 7 millions de tonnes- de plus de 50% à mesure que la compagnie accroit ses capacités de valorisation et de traitement de ses ressources gazières.

Coté OCP, le partenariat s’inscrit dans le contexte du programme d’expansion à grande échelle lancé par le groupe pour la période 2008-2028, visant à répondre à la croissance de la demande mondiale en engrais. La première phase de ce programme, achevée cette année, a porté la capacité de production d’engrais du groupe à 12 millions de tonnes et sa capacité d’exportation de phosphate brut à plus de 18 millions de tonnes.

S.E Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre d’Etat des Emirats Arabes Unis et Directeur Général d’ADNOC a déclaré : « Le partenariat avec le Groupe OCP illustre l’intention d’ADNOC de maximiser la valeur de l’ensemble de nos ressources à mesure que nous menons notre stratégie de diversification aval, qui vise à élargir notre gamme de produits finis et nos revenus. Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre nouveau modèle de partenariat annoncé l’an dernier, visant à ouvrir notre chaîne de valeur à des partenaires de long-terme, fiables et à forte valeur ajoutée, qui viendront complémenter nos expertises et nos ressources et améliorer notre accès au marché. Par ailleurs, cet accord est en ligne avec la volonté de nos dirigeants de développer davantage les relations privilégiées entre les Emirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, qui constitueront une base solide pour notre projet de création d’un nouveau champion mondial dans l’industrie des engrais. »

M. Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe OCP a déclaré : « Cette alliance entre nos deux groupes met en synergie les plus grandes réserves mondiales de phosphate avec les plus grandes capacités de production de soufre au monde, ainsi que les expertises y afférent. A travers ce partenariat de type nouveau dans le secteur, nous disposerons d’actifs industriels intégrés de classe mondiale et complémentaires géographiquement. Ce partenariat, entrant dans le cadre de notre stratégie de développement, renforcera davantage notre capacité à servir la croissance de la demande mondiale en engrais. »

L’accord a été annoncé en marge du Downstream Investment Forum d’ADNOC, tenu à Abu Dhabi les 13 et 14 Mai 2018.

LNT avec CdP