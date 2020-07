PARTAGER Fitch confirme à la SCR sa notation AAA (Local Scale) avec une perspective ‘stable’

La Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale du Groupe CDG a vu sa notation confirmée par l’agence de notation Fitch qui lui a renouvelé, le 25 Juin 2020, le grade ‘AAA (mar)’ avec une perspective ‘stable’.

Cette notation reflète, selon Fitch, la position de leader de la SCR sur le marché marocain, sa forte capitalisation et ses solides performances en termes de souscription qui ont permis au réassureur national d’être résilient face à la crise récente induite par le COVID-19.

Cette appréciation, qui tient compte de l’impact de la pandémie de coronavirus y compris son impact économique sur la base d’un ensemble d’hypothèses, confirme, selon Fitch, que la solidité financière de la SCR ne sera pas amenée à se dégrader.

Fitch considère que le niveau de capitalisation de la SCR demeure élevé et ne prévoit pas de détérioration significative du fait du ralentissement économique résultant de la pandémie.

L’agence de notation Fitch salue la performance financière de la SCR et son niveau de rentabilité élevé, matérialisé par une amélioration du ratio combiné de 7 points (85% en 2019 vs 92% en 2018) et le maintien d’un ROE stable à 11% tel qu’évalué par l’agence de notation.

Fitch estime que la performance technique de la SCR demeurera favorable à sa note de solidité financière du fait de l’exclusion explicite des risques de pandémie et de maladies infectieuses dans la grande majorité de son portefeuille de souscription.

La note obtenue par la SCR est la plus élevée délivrée par Fitch à l’échelle nationale.

LNT avec CdP