PARTAGER La FISA et l’ONV signent une convention de partenariat

La Fédération Interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) et l’Ordre national des vétérinaires (ONV) ont signé récemment, à Casablanca, une convention de partenariat en marge de la 20e édition du Salon Avicole de Casablanca, tenue du 28 au 30 novembre dernier.

Cette convention vise le renforcement de l’encadrement sanitaire des unités avicoles à travers notamment l’échange d’information et la concertation sur tout dossier en rapport avec l’état sanitaire du cheptel avicole.

La convention n’a pas manqué de mettre, comme objectif, le doigt sur les campagnes d’information et de sensibilisation auprès des éleveurs et des vétérinaires sanitaires mandatés pour une meilleure efficience dans la mise en œuvre des dispositions du nouveau contrat d’encadrement et de suivi sanitaire des unités avicoles.

En collaboration avec l’ONSSA, la convention cible la mise en oeuvre une stratégie nationale de lutte contre les dominantes pathologiques aviaires qui menacent le secteur avicole, et ‘’une communication claire et transparente sur toutes déclarations ou publications non fondées ou/et erronées de toute nature induisant le consommateur en erreur sur les aspects sanitaires des produits avicoles’’, ajoute le communiqué.

LNT avec Map