Le Festival international du film de Marrakech a rendu, mardi soir au Palais des congrès de la cité ocre, un hommage posthume émouvant à la grande dame du cinéma marocain, feue Naïma Lamcharki, disparue en octobre dernier.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence des membres de sa famille ainsi que d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, a été l’occasion de rendre un vibrant hommage à la mémoire d’une femme engagée, une icône de la scène artistique nationale, ayant marqué son époque par des œuvres d’une qualité exceptionnelle.

A cette occasion, la fille de feue Naïma Lamcharki, Yasmine Khayat a exprimé, au nom de sa famille, sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI et ses vifs remerciements à SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech.

Yasmine Khayat, qui a reçu l’Étoile d’or du Festival des mains de l’artiste Fatima Khair, a salué l’initiative du Festival de rendre hommage à sa défunte mère, qui était « une femme singulière, amoureuse du cinéma », reconnue pour ses initiatives et ses rôles humanitaires en faveur des femmes et des enfants.

Cette cérémonie a été également marquée par des témoignages à l’égard de la regrettée Naïma Lamcharki, présentés par le réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi, l’artiste Fatima Khair et le réalisateur Mohamed Mouftakir, qui ont loué ses contributions humanitaires et ses compétences professionnelles et personnelles.

Ils ont également mis en avant les nobles qualités de feue Naïma Elmcherqui, notamment sa grande générosité, son humilité remarquable et sa dignité immense, affirmant que sa mémoire demeure vivante dans les cœurs de ses amis, de ses collègues et de son large public.

La cérémonie d’hommage de feue Naïma Lamcharki a été suivie de la projection du film « L’Automne des pommiers » de Mohamed Mouftakir, qui lui valu le Prix de la meilleure actrice au Festival international du film arabe de Malmö (Suède).

« Grande dame aux engagements multiples et à la personnalité attachante, ambassadrice infatigable de la culture marocaine, elle était aussi une amie fidèle du Festival et a fait partie du conseil d’administration de sa Fondation. Son départ a laissé un grand vide dans le paysage culturel national », ont souligné les organisateurs.

Née à Casablanca, feue Lamcharki était l’une des figures emblématiques du théâtre et du cinéma, ayant démontré un talent remarquable à travers plusieurs œuvres théâtrales avec des troupes nationales de renom telles que la troupe « Maâmoura », « Bassatine », et la troupe de la radio et de la télévision marocaines. Le nom de la regrettée a également brillé dans le domaine de la télévision, où elle a joué des rôles principaux dans plusieurs séries, dont la série « A’ila Ram Dam ».

Pour ce qui est du cinéma, elle a participé à près de 20 longs-métrages marocain et étranger, ainsi qu’à plusieurs films courts et longs-métrages marocains, tels que « Noces de sang », « Lalla Houby », « Kilikis, la cité des hiboux ».

La défunte avait également une expérience unique dans l’animation télévisée, où elle a présenté, entre 2000 et 2004, l’émission éducative et culturelle « Alif Lam » sur la chaîne Al-Aoula, qui était dédiée à la lutte contre l’analphabétisme. Elle était aussi ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF.

LNT avec Map

