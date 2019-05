PARTAGER FIDADOC, les Pays-Bas à l’honneur

La 11ème édition du Festival International de film Documentaire d’Agadir (FIDADOC) se tiendra du 18 au 22 juin 2019.

Organisée par l’Association de Culture et d’Education par l’Audiovisuel (ACEA), cette édition comptera pour la 1ère fois, trois premiers longs-métrages qui ont bénéficié du programme d’accompagnement artistique du FIDADOC dans la compétition internationale.

Dans le volet reconnaissance international, les Pays-Bas sont invités d’honneur. « C’est une occasion d’accueillir à Agadir une délégation de professionnels venus d’une place forte de la production et de la coproduction internationale de films documentaires, où se déroule le rendez-vous le plus important de l’année dans ce domaine : le Festival International de Documentaire d’Amsterdam (IDFA) », expliquent les organisateurs.

Le film « Le miracle du Petit Prince » donnera le ton de cette 11ème édition, où pendant 5 jours, les spectateurs du FIDADOC découvriront sur l’écran des femmes et des hommes engagés qui comme le personnage imaginé par Antoine de Saint-Exupéry, dénoncent les injustices des sociétés actuelles. « Cette protection est une occasion de voir et d’entendre comment la poésie et les poètes contribuent à l’affirmation de nos identités culturelles et à leur préservation, notamment la langue Amazigh qui sera à l’honneur dans trois films de notre sélection officielle », ajoute-t-on du côté de l’organisation.

Cette année, le FIDADOC renouvelle l’expérience d’une tournée de projections ambulantes en prélude du festival, et visitera une dizaine de communes rurales de la Région Souss-Massa du 26 mai au 1er juin 2019.

AL