Feu Vert, acteur majeur de l’entretien automobile, poursuit son développement au Maroc à travers le Groupe AVIS-Locafinance et ouvre un nouveau centre-auto à Casablanca, le deuxième après celui de Marrakech en décembre 2023. Inauguré le lundi 29 avril 2024, le nouveau centre est situé dans le quartier Palmier et propose sur 315 m2 une gamme complète de services allant de la vente d’accessoires automobile en passant par l’entretien et le diagnostic automobile.

L’inauguration du centre-auto de Casablanca s’est déroulée en présence du management du Groupe Feu Vert et du Groupe AVIS-Locafinance, acteur majeur de la location de voitures au Maroc et Master Franchisé de Feu Vert sur le marché marocain.

« Nous sommes heureux de cette nouvelle inauguration. Les Casablancais peuvent découvrir nos différents services et produits de haute qualité qui leur faciliteront leur quotidien d’automobilistes. En choisissant de nous installer à Palmier, quartier montant de Casablanca doté d’une concentration de commerces et d’un trafic très dynamique, Feu Vert souhaite offrir à ses clients marocains une offre de services et d’équipement automobile à la pointe de la technologie, toujours à des prix accessibles, rapidement et à proximité », a déclaré M. Éric Viau, Directeur du réseau de Franchises et Succursales, cumulant plus de 450 centres- autos en Europe.

Ce que propose Feu Vert

La proposition de valeur promise par Feu Vert met en avant trois principaux avantages. Feu Vert propose en effet une large sélection d’accessoires et de produits d’entretien. Les clients ont accès à une vaste gamme d’accessoires automobiles de qualité, allant des pièces de rechange aux produits d’entretien, en passant par l’électronique embarquée. Le deuxième axe est relatif à l’expertise des équipes hautement qualifiées de Feu Vert, qui fournissent des services d’entretien et de réparation répondant aux normes les plus élevées du marché, en adéquation avec la montée en puissance de l’électronique embarquée en première monte dans les véhicules.

En dernier lieu, Feu Vert mise sur l’innovation technologique pour se démarquer sur le marché marocain, en intégrant les dernières technologies pour assurer des diagnostics précis et des services de qualité supérieure. Outre l’entretien et les équipements de qualité, Feu Vert s’engage aussi à proposer des produits et services à des prix très compétitifs.

De fortes ambitions portées par un partenariat solide

« L’ouverture du centre de Casablanca s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux plan de développement qui a débuté en décembre dernier à Marrakech. Le centre-auto de la ville ocre a rencontré un énorme succès et nous conforte dans l’accélération de notre plan d’expansion. Nous nous réjouissons de ce fructueux partenariat avec l’un des leaders européens de l’entretien et de l’équipement automobile », a déclaré M. Madani Kabbaj, Directeur Général de Feu Vert Maroc.

Créé en 1961, le Groupe AVIS-Locafinance est l’un des premiers franchisés d’Avis au Monde. Le groupe est le leader de la location courte et longue durée au Maroc et premier Master Franchisé Feu Vert hors zone Euro.

L’ouverture d’un deuxième point de vente au Maroc, en l’espace de 4 mois seulement, marque ainsi le partenariat solide entre Feu Vert et AVIS-Locafinance et leur volonté commune de fournir des services de qualité alignés sur les normes internationales. Feu Vert a l’intention d’étendre sa présence au Maroc en ouvrant plusieurs centres dans différentes villes dans les années à venir, avec pour ambition proche d’ouvrir plusieurs centres d’ici fin 2024.

Partagez cet article :