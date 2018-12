PARTAGER Feu vert de l’AMMC à l’augmentation de capital de Salafin

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 17 décembre 2018, une note d’information relative à l’augmentation de capital de Salafin au titre de In fusion-absorption de Taslif. Cette opération est réservée aux actionnaires actuels de Taslif. L’augmentation de capital porte sur un total de 550 577 actions qui seront émises selon les modalités suivantes :

• Parité d’échange :1 action SALAFIN pour 39 actions TASLIF;

• Montant global de l’opération y compris la prime de fusion : 515 340 000 MAD;

• Prix d’émission : 936 MAD par action ;

• Valeur nominale :100 MAD par action.

Cette opération sera soumise à l’approbation des Assemblées des actionnaires de Salafin et de Taslif devant se tenir le 31 décembre 2018.

La note d’information visée par I’AMMC est tenue à la disposition du public aux sièges sociaux de Salafin et de Taslif et auprès de leur conseiller financier : Capital Trust Finance. Enfin, elle est également disponible sur le site de I’AMMC (www.ammc.ma) et sur le site de la Bourse des Valeurs de Casablanca (www.casablanca-bourse.com).

LNT avec CdP