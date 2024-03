La cérémonie officielle de la signature de la convention pour un projet d’investissement majeur de la BTR New Material Group s’est déroulée à Rabat le vendredi 29 mars, sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement. Ce projet ambitieux vise à établir une nouvelle unité de production spécialisée dans les cathodes, un élément clé des batteries de véhicules électriques, avec un investissement total de 3 milliards de dirhams. Il promet la création de plus de 2 500 emplois. Ce projet constitue une première dans l’écosystème des batteries électriques au Maroc, marquant l’installation d’une usine de 50 000 tonnes annuelles à la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Le projet se déploiera en deux phases sur un terrain de 15 hectares, avec l’objectif de démarrer l’exploitation de la première phase, d’une capacité de 25 000 tonnes, dès septembre 2026.

Le groupe chinois BTR, leader mondial dans la production de composants pour batteries électriques et partenaire de grands noms tels que BYD, CATL, Volkswagen et Tesla, est à l’origine de ce projet déjà en cours de réalisation. Ce choix reflète la position de leader régional du Maroc dans l’industrie automobile, sous l’égide du Roi Mohammed VI, et souligne la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel marocain, surtout à un moment crucial de transformation du secteur automobile vers l’électrique.

Le projet signifie également une étape importante dans l’expansion internationale de BTR et illustre la solidité des relations entre le Maroc et la Chine. Lors de la cérémonie, M. Jazouli, Ministre de l’Investissement, a évoqué cet investissement comme le précurseur de futurs projets d’ampleur, positionnant le Maroc comme un hub attractif pour l’industrie des batteries électriques et un acteur clé dans la production de composants essentiels pour l’avenir du secteur automobile.

Les signatures de la convention ont été apposées par des figures clés dont le Président de BTR Raw Materials, M. YouYan Huang, la Ministre de l’Économie et des Finances, Mme Nadia Fettah, et d’autres ministres marocains, en présence de l’Ambassadeur de Chine au Maroc, M. Changlin Li, du Président du groupe BTR, M. Xueqin He, et du Directeur Général de l’AMDIE, M. Ali Seddiki.

LNT avec CdP

